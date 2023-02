El portavoz del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Borja Sanjuán, ha reprobado a la portavoz del PP, María José Catalá, por difundir bulos en les Corts sobre el Ayuntamiento de València y sobre la ciudad. “La señora Catalá es una política absolutamente desesperada. Ha estallado el caso VIU, donde hemos visto que privatizó una universidad pública por seis veces menos de lo que costó, que a día de hoy sigue cobrando dinero de esa universidad, no sabemos cuánto porque se niega a aclararlo, y, para tapar este escándalo se está dedicando a fabricar bulos”, ha manifestado Sanjuán.

Besos con la extrema derecha

El concejal socialista ha resaltado los “besos y abrazos” de la candidata popular el pasado fin de semana con miembros de los mayores generadores de bulos de la extrema derecha, condenados por difundir mensajes de odio. “El otro día se abrazaba con miembros de la extrema derecha mediática, expertos en generar noticias falsas, y hoy vemos que ella ha asumido el mismo rol”, ha continuado.

“El otro día se abrazaba con miembros de la extrema derecha mediática, expertos en generar noticias falsas, y hoy vemos que ella ha asumido el mismo rol”

“Creo que una persona que está intentando generar mal nombre de la ciudad, mal nombre de la administración, que está intentando convencer a todo el mundo de que todos son igual de opacos que ella lo que tiene que hacer es dar explicaciones. Y si no es capaz de darlas, porque no las está dando, debe renunciar a ser candidata a la Alcaldía de València. Es una persona a la que este pleno está muy cerca de tener que reprobar por no dar explicaciones por el caso VIU”, ha finalizado el portavoz socialista.