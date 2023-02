El diputado autonómico Juan Carlos Caballero cambiará la bancada de les Corts por el hemiciclo del Ayuntamiento de València. Y quién sabe si en junio ya debuta como portavoz del grupo municipal del PP en el gobierno, en función de lo que decidan los votantes en las urna. De momento, la presidenta del PP de la ciudad y candidata a la alcaldía María José Catalá ha presentado al político y abogado valenciano como nuevo coordinador y portavoz del comité de campaña de los populares para las municipales de mayo. Preguntada si Caballero formará parte de la lista del PP para lograr la alcaldía en mayo, Catalá ha despejado a córner. Las listas serán confeccionada y aprobadas "a finales de marzo", ha explicado. Sin embargo, el fichaje de Caballero para el equipo de la alcaldable popular apunta a que será también candidato a concejal en la cita del 28 de mayo, tal como señalan fuentes de toda solvencia. Como se ha dicho, el comité de dirección local del PP de València ha designado a Caballero, director y portavoz de la campaña de la alcaldable popular. Además, "todos los concejales y los coordinadores de cada distrito" formarán parte del citado comité electoral, ha avanzado Catalá.

"Una campaña propositiva y que huye del barro", ha anunciado Catalá

La actual portavoz del PP ha anunciado que quiere hacer "una campaña propositiva", para explicar su proyecto de ciudad a los vecinos de València. Sin embargo, ha advertido que si "la izquierda lanza acusaciones" graves e infundadas contra su persona o su partido, no dudará "en acudir a los tribunales", ha manifestado. "Si el Partido Socialista, Compromís o Podemos -ha subrayado Catalá- deciden hacer una campaña de barro se van a encontrar un portazo judicial no pienso tolerar ni una sola faltada en ese sentido y si se traspasan las líneas que en una campaña tienen que respetarse me encontrarán en los tribunales", ha recalcado. Sobre la estrategia de campaña de los populares para recuperar la capital valenciana, Catalá ha señalado que desde hace semanas "estamos haciendo una media de 20 acciones en los barrios y las calles de la ciudad para escuchar las demandas de los vecinos". "Una campaña electoral no se hace en un despacho -ha comentado-, yo ya no entro prácticamente a los despachos, y todos los días estamos pisando los barrios de la ciudad", ha subrayado.

Respecto a las encuestas que la dan como favorita y a las posibles dificultades de las formaciones más minoritarias para conseguir representación en el ayuntamiento, Catalá ha comentado: "la demoscopia está indicando esa tendencia, hay partidos con dificultades para llegar a la barrera electoral, por tanto, yo que siempre he creído en un bipartidismo sano, estoy muy satisfecha porque el PP sea la casa de acogida para muchas personas que han votado a otras formaciones", en otras citas electorales, en clara alusión a los votantes de Ciudadanos.

"Vamos a jubilar a Ribó", ha dicho Caballero

Por su parte, el portavoz del comité electoral del PP de València se ha estrenado con dos reflexiones lapidarias. En primer lugar, ha dicho que frente a "la campaña del barro" que quiere hacer la izquierda, el PP "va a hacer una campaña de barrios". Una campaña, en la que desde "la humildad pero con mucha responsabilidad" van a tratar de dar respuesta "al deseo de cambio de los valencianos", que quieren un nuevo gobierno municipal "y una nueva ilusión". En ese sentido, ha centrado el foco en el alcalde y candidato de Compromís Joan Ribó. "Los valencianos desean cambio, los valencianos saben que tienen un alcalde a media jornada disfrutando de una jubilación parcial, y nosotros en mayo, vamos a ayudarle a que se coja la jubilación total", ha ironizado. "Frente frente a la ausencia de Ribó, a los valencianos les ofrecemos la cercanía y la proximidad" de María José Catalá. "Tenemos la mejor candidata, el mejor proyecto y el mejor partido" por eso van a hacer una campaña "de propuesta y no de protesta", para trasladar a los ciudadanos que Catalá será "la alcaldesa que se merece València, para todos los barrios, una alcaldesa que no se esconda cuando vienen mal dadas como hace Ribó y su equipo de gobierno", ha finalizado.