La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, se ha comprometido a mantener una reunión con el sector “un lunes, su día de descanso, de cada mes para así tener un diálogo fluido, en el que conocer la situación real, que me digan cómo ven la evolución de la ciudad o ver lo que les afectan ordenanzas como las de movilidad, acústica o aparcamiento”. Durante el desayuno de trabajo que ha realizado con trabajadores del sector también ha explicado que su objetivo es crear “un equipo de interlocución directo y profesional con hostelería para que no tengan que ir de mesa en mesa o de departamento en departamento por la administración, para que no tengan que ir dando tumbos para conseguir una licencia o un permiso”. Ha señalado también “el grado de quemazón" que se ha encontrado, pues, asegura, "están indignados y enfadados por el trato que la administración local les presta. Por eso mi apuesta por un diálogo directo”.

"Hay que mejorar la comunicación con el sector", ya que "en la ciudad de Valencia hay cerca de 7.000 establecimientos dedicados a la hostelería", ha querido recalcar. En la reunión también ha explicado que su plan es "eliminar trabas administrativas, ser ágiles, bajar impuestos y aportar una mayor seguridad jurídica". En este sentido, la portavoz popular ha recordado que habrá que poner en marcha un plan para desatascar las licencias y los hosteleros se podrán beneficiar de la de la bajada de impuestos, “ya que se han visto afectados por la subida de impuestos de Ribó, el IBI en un 3% en general y un 13% a los que tributan por el tipo diferenciado; la Tasa de Alcantarillado, el IAE o la Tasa de Ocupación del Dominio Público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se subió en 2016, y que afectó a las cerca de 4.000 terrazas de la ciudad”.