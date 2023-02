Todo aquel que pasase este mediodía por la Plaza de la Reina de València podía sentirse atraído por el sentimiento de felicidad y gratitud plena que irradiaba el lugar. Una marabunta de gente celebraba alguna cosa con mucha pasión. Y es que el 8 de febrero se cumplieron los 120 años que lleva activa la Universidad Popular de València. Vicente Blasco Ibáñez, impulsor de la iniciativa, escribió ese año en El Pueblo: “La Universidad Popular pretende ser un terreno nuevo, donde todos puedan entrar, donde se presente la enseñanza con ropajes de fiesta y se sirva la ciencia como una diversión. La Universidad Popular será todas las noches algo así como un teatro libre y gratuito de la enseñanza”. Y, tantos años después, este espacio de aprendizaje sigue conservando ese punto recreativo. Así lo han corroborado en el acto multitud de estudiantes a través de un vídeo impulsado por el Ayuntamiento: "La universidad popular la verdad es que me salvó la vida en el sentido de que un trocito de mi vida que había quedado vacía me la llenó", comentaba una estudiante. Otra reflexionaba mirando a cámara sobre cuánto puede aportarle este espacio a "muchas mujeres que se encuentran un poco atrapadas en el día a día y que, por tanto, sienten aislamiento y soledad". Ha querido con sus palabras animar a todas ellas, pues, asegura, "viniendo aquí siempre encontrarán algo que les haga emocionar, sentir vivas, y continuar en la vida, porque somos jóvenes y tenemos inquietudes y ganas de vivir".

El 8 de febrero de 1903 se celebraba la conferencia inaugural. Isabel Lozano, Concejala de Servicios Sociales y presidenta de la universidad, ha señalado que "ya ese día asistieron 2.000 personas. Por eso hoy queríamos emular ese momento juntando a otras 2.000 personas, y creo que lo hemos conseguido".

"Rescatados" de la soledad

La UP no es sólo una universidad. Es, por encima de todo, un lugar con una potente función sociabilizadora. Es en esto en lo que han hecho hincapié la mayoría de los estudiantes que han aparecido en el vídeo, que agradecían lo mucho que ha mejorado su calidad de vida desde que comenzaron a estudiar, pues este centro "rescata" a muchos de la soledad. "Pensé: '¿Qué hago yo con mi vida?' Mis hijas ya criadas... Quiero hacer cosas que no he hecho", contaba una alumna. Su compañero contaba con entusiasmo lo importante que es para él formar parte de un espacio que, además, funciona como un lugar de encuentro único para las diferentes generaciones.

Mientras discurría el acto de celebración, en una pizarra situada en la plaza, todos los asistentes llegados desde todos los barrios donde la UP tiene sede, escribían palabras de agradecimiento: "La UP es todo corazón"; "Gracias Blasco por darnos la oportunidad a las mujeres y hombres de estar activos en nuestra tercera edad"; "Muy contenta de saber más de arte. Gracias".

El tesoro de València

Isabel Lozano también ha querido recordar a Vicente Blasco Ibáñez: "él decidió crear un espacio con muchos objetivos que compartimos en la actualidad: los de hacer llegar el aprendizaje y la cultura toda la población. Quería que toda la clase obrera tuviese acceso a la cultura con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico para así crear una sociedad a la que fuese más difícil manipular y engañar. Nosotros compartimos esos valores. Queremos generar una ciudadanía crítica y que sea capaz de reflexionar, de trabajar colectivamente y de transformar su sociedad". También ha reivindicado que "somos una fuerza poderosa y yo siempre digo que la Universidad Popular es el gran tesoro de València".

Universidades Populares en el mundo

València es, sin lugar a dudas, una ciudad afortunada en este sentido, pues sólo hay siete comunidades de las diecisiete existentes de la geografía española que cuentan con esta oportunidad de aprendizaje y de ocio (Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana). Además, España es uno de los cinco únicos países del mundo que disfrutan de algo así, junto a Francia, Alemania, Perú y Argentina. Hoy es, por tanto, un día en el que celebrar que el tejido social de la ciudad lleva 120 años estando activo y vivo. La Universidad Popular cuenta con 5.000 participantes cada año, más de 60 actividades formativas, 50.000 asistentes a actividades culturales de la ciudad, y 31 centros, a los que pronto se unirá uno nuevo en Campanar. Y es que, sin duda, la Universidad Popular, todo el mundo lo sabe, cambia vidas.