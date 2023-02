"Tras más de 70 años de aventura, López Criado se despide. Ahora toca decir hasta siempre, esperando que las prendas que con tanto amor hemos compartido os hagan recordarnos con una sonrisa". Julio López, propietario de la mítica tienda López Criado, nunca ha sido un apasionado de las redes sociales. Sin embargo, la ocasión lo merece. A lo largo de la semana, los distintos clientes han recibido este emotivo mensaje a través de Whatsapp, en el que se anuncia el cierre definitivo del establecimiento a partir del próximo mes de abril.

López Criado, tienda de ropa de hombres multimarca, nació en noviembre de 1952. Su historia, a pesar de transcurrir en tres locales distintos, siempre ha estado vinculada a esta familia. Vicente López y Enrique López, tío abuelo y padre de Julio respectivamente, iniciaron su andadura en la calle Pascual y Genís. Julio, que apenas tenía tres años, todavía recuerda con añoranza aquel local mientras observa un cuaderno rojo con varias fotografías del negocio. "Era una sastrería y una camisería. La ropa no se veía. Estaba guardada en armarios y la sacábamos cuando los clientes nos pedían la prenda", explica al tiempo que muestra una imagen sobre el local. En ella, se observa una obra del pintor de Xàbia, Juan Bautista Segarra, que posteriormente fue donado al Ayuntamiento de la localidad.

Segundo local

En 1993 la familia decidió abrir un segundo local en la ciudad, concretamente en la antigua galería Jorge Juan. En ese momento, Julio, que vivía en Ibiza, se trasladó para ayudar a su familia en el negocio. "Empecé a estudiar arquitectura. En un principio, no iba a seguir con el negocio, pero si mis padres cerraban, no podrían tener dinero para la jubilación", explica. No obstante, la crisis de 2008 supuso un duro golpe para el negocio, como ocurrió con muchos otros establecimientos familiares. "La galería había caído en picado, por lo que nos trasladamos a este local más asequible".

Desde 2014, López Criado se sitúa en la calle Hernán Cortés. Ahora su sobrina Isabel Giménez se encarga de dirigir el negocio, mientras Julio le ayuda desde la retaguardia. Ambos ultiman los detalles para empezar mañana la liquidación por cierre. "Me sabe mal dejarlo. Es una pena, pero veo un futuro muy incierto", reconoce Julio. Sin embargo, el propietario del local ya piensa en qué va a invertir su tiempo libre. "Me gusta mucho pintar y tocar con mi grupo de música", indica. No obstante, añade que seguirá vinculado a la moda. "Reconozco que tengo un tic. Me encanta analizar el estilo de la gente que sale en televisión", explica.

Trato cercano con los clientes

López Criado siempre se ha caracterizado por el trato cercano con sus clientes. Por eso, Julio siempre se ha mostrado reticente al uso de las redes sociales. "Es difícil que la gente de fuera de València se fije en nuestra tienda", reivindica. Por eso, la tienda no ha optado por la venta online. "Hay que tener mucho stock para poder trabajar en internet, lo cual es muy difícil para un comercio pequeño", concluye.