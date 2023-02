Recomiendan más bares y terrazas para acabar con los problemas de la plaza del Rosario

Más hostelería, reurbanizar la plaza o invertir en servicios sociales son algunas de las propuestas que el Plan Cabanyal-Canyamelar, organismo público que pretende proteger y reformar estos barrios, propone para solucionar los problemas de convivencia que existen en la plaza del Rosario.

Ante esta situación, varias asociaciones y colectivos enviaron un escrito al ayuntamiento notificando el incumplimiento del decálogo de convivencia aprobado hace unos años. En ella, los vecinos denunciaban el deterioro del patrimonio histórico o la presencia de música elevada hasta altas horas de la noche. En este sentido, el gerente del Plan Cabanyal, Vicente Gallart, señala que el principal problema es "la falta de educación y respeto", ya que "hay vecinos que ocupan el espacio de una manera inadecuada". Por ello, reconoce que no solo es necesaria una intervención policial, sino que se deben llevar a cabo otras actuaciones como la incorporación de bares en el lugar. "El bar que hay en el teatro se podría sacar a la plaza, ya que si hay una terraza, se le daría otros usos", reivindica Gallart.

La situación cada vez es más grave. "Hay niños que se ponen a jugar y pegan pelotazos, gente que mueve los bancos o restos de basura por todas partes. Se trata de gente que no empatiza con el uso social de esta plaza. Lo peor es que son vecinos que viven en esta zona", lamenta. Los vecinos ya vivieron un episodio similar en la travesía de la iglesia de la plaza. "Apareció la hostelería y desaparecieron los problemas", reivindica.

En este sentido, el presidente de la asociación de vecinos del Cabanyal, Daniel Adell, también denuncia este tipo de actos y reivindica "nuevos usos". "No queremos que se degrade ni se convierta en un gueto. Hay vecinos que ya se han marchado de la zona. Si no hay soluciones, acabaremos yéndonos todos", lamenta. En su caso, también solicita al consistorio una mayor inversión de recursos. Reconoce: "Es necesario un cambio urbanístico, que se invierta dinero o que se abran los patios de los centros para que los niños puedan jugar".

"Un campo de batalla"

La zona ha sufrido un incremento de la población en los últimos años. "El aumento de familias impide la normalidad. No queremos que esto se convierta en un campo de batalla", señala Adell. Tanto él como Gallart apuestan por "una plaza pública de verdad y no solo para unos cuantos". Por ello, han solicitado una reunión con el consistorio. "El Ayuntamiento tiene que actuar de forma coordinada. Todos somos del barrio y no queremos expulsar a nadie", concluyen desde la asociación de vecinos, quienes añaden que "la herida del Cabanyal está abierta porque alguien la abrió hace 30 años y, por lo tanto, no queremos que nadie se ponga medallas, sino soluciones".