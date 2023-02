La concejala de Bienestar Social Isabel Lozano ha informado en el pleno del Ayuntamiento de València que la administración local está buscando "viviendas públicas" para alojar a los migrantes africanos que malviven en la antigua fábrica lechera de Benimaclet. Así lo ha afirmado la regidora en su respuesta a la oposición y al representante de la ONG SOS Racismo y de la Federación Unión Africana Papa Baya, quien reclamó durante su intervención que se decrete la emergencia habitacional en la Garrofera, tras la muerte de 4 personas en apenas un año, como denunció el dirigente africano. El concejal de Ciudadanos Javier Copoví ha defendido en el pleno una moción en la que se unía a la Unión Africana y solicitaba la declaración de esta emergencia habitacional para este colectivo de inmigrantes. Sin embargo, esta petición ha sido rechazada por el gobierno municipal.

La regidora Isabel Lozano, de Compromís, ha señalado que es "inviable" técnicamente "decretar la emergencia habitacional" para estas personas. Por contra, ya se está trabajando "para decretar la vulnerabilidad social de cada una de estas personas" y para conseguir "la emergencia habitacional" para cada uno de los afectados. Lozano ha apuntado que de los 27 migrantes censados en La Garrofera, 16 malviven en esta antigua fábrica de manera permanente, mientras que 11, lo hacen de forma itinerante. Para los primeros, se están buscando pisos de alquiler asequible en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Generalitat, y también se les ha ofrecido una vivienda municipal. Para los 11 restantes, se está buscando otro tipo de alojamientos temporales.

Sin embargo, la concejala ha explicado que gran parte de estas personas, temporeros ghaneses en su mayor parte, "no tienen su situación administrativa regularizada" por tanto no pueden acceder a contratos de alquiler asequible en pisos del parque público. "Por ello, no es fácil proporcionarles una vivienda aunque lo haremos porque ese es nuestro compromiso, brindarles un recurso habitacional digno", ha matizado la regidora. Lozano ha recordado también que en noviembre, a todos los migrantes, "se les ofreció alojarlos en un albergue municipal con libertad de horarios y que era un espacio seguro, sin embargo, lo rechazaron", ha enfatizado.

Otro inmigrante está enfermo grave en un centro hospitalario

Ahora bien con motivo del debate suscitado por esta moción de Ciudadanos, el portavoz de SOS Racismo reveló que después de la muerte de tres temporeros de la Garrofera, se ha producido otra situación humanitaria grave. En concreto, hay un cuarto inmigrante que está ingresado en un centro hospitalario, aquejado de una dolencia grave. Y un quinto temporero, también en estado grave, volvió a África. En esa línea, el representante de la ONG SOS Racismo y de la Federación Unión Africana Papa Baya ha criticado que desde 2013, se conocía esta situación de emergencia humanitaria, "y los servicios sociales no pueden trabajar así", ha deslizado. Además, ha advertido que ha estado a punto "de morir otra persona" y pidió a todos los concejales "que no voten en contra de la humanidad".

En este sentido, el regidor de Ciudadanos Javier Copoví exigió que se aplique la emergencia habitacional en La Garrofera porque estos temporeros "pertenecen a grupos especialmente vulnerables" que no pueden acceder a un piso asequible "por racismo inmobiliario y por los altos precios de los alquileres".

Mientras, la concejala del PP Marta Torrado ha denunciado que los inmigrantes de Benimaclet "siguen abandonados después de estas 3 meses en menos de un año". Estos tres temporeros, ha lamentado Torrado, "murieron de frío y de indolencia".

Por último, Isabel Lozano ha destacado que gracias "al trabajo conjunto de Servicios Sociales con las organizaciones" que apoyan a los temporeros de Benimaclet "se ha conseguido salvar la vida de esta cuarta persona, que está en un hospital de la ciudad, ya que no quería ir a un centro hospitalario para someterse a la intervención que precisaba, y finalmente, gracias a la colaboración de todos, lo han convencido para ingresar en el citado centro sanitario".