El Ayuntamiento de València ha realizado el sorteo de 10.000 invitaciones gratuitas para los conciertos de Fallas 2023 que se van a realizar en el Paseo de la Alameda los próximos días 10 y 11 de marzo. En total, se han inscrito en este sorteo 14.106 personas, de las que 4.199 se han quedado fuera porque no son vecinos empadronados en València y por tanto no tenían derecho a conseguir estas invitaciones gratuitas. La cifra supone que casi un tercio de los inscritos, un 29,76%, que son personas de fuera de la ciudad, no podrán asistir al evento. Una vez descartado este contingente, entre los 9.907 inscritos y empadronados en la capital valenciana se ha llevado a cabo el reparto aleatorio de las entradas. Para el primer día, 10 de marzo, han resultado agraciados 2.500 valencianos con una entrada doble, y para el día 11, lo mismo. Para cada una de las dos jornadas, el aforo de los conciertos es de 15.000 personas, de las que 5.000 las aporta el ayuntamiento y el resto, 10.000 entradas, las aporta Amstel, que las está distribuyendo desde el 1 de febrero hasta que se complete el aforo.

Los agraciados recibirán en las próximas horas un correo electrónico con las instrucciones y el enlace para descargar las entradas. El concejal de Cultura Festiva Carlos Galiana ha señalado que el concierto del día 11 ha superado ligeramente al del día 10 en número de peticiones "lo que es una buena noticia porque a veces se tiene la imagen de que la música en valenciano no tiene tanto público". Galiana ha justificado también que el ayuntamiento se haya reservado hasta 10.000 invitaciones para vecinos y vecinas de València ciudad ya que es el consistorio el que organiza el evento, desplegando además sus servicios municipales como Cultura Festiva, Policía Local, limpieza, brigadas de obras y Protección Civil para garantizar el éxito de los conciertos y la seguridad de los presentes. En definitiva, no deja de ser de un acto festivo en un programa que organiza en este caso la ciudad de València. Más mujeres que hombres y asistentes de 25 a 55 años Una vez eliminadas las personas inscritas y no empadronadas en la ciudad de València, para el concierto del día 10 han participado en el sorteo 6.803 personas y para el día 11, han participado 7.359. Por distritos, Quatre Carreres vuelve a ser el que mayor número de solicitudes registra con 910, como ya ocurriera en el sorteo para presenciar las "mascletaes" desde el balcón del ayuntamiento. Le siguen Camins al Grau, Patraix y Extramurs. También en este sorteo han participado más mujeres (5.867) que hombres (3.961) y como dato significativo, la persona con más edad que se ha inscrito tiene 103 años y la que menos, 16 años. Por ende, la franja de edad entre 25 y 55 años es la que registra un mayor número de solicitudes. Los conciertos se llevarán a cabo en el Paseo de la Alameda los días 10 y 11 de marzo con unos carteles que incluyen las actuaciones de Zoo, la Fúmiga, Miss Caffeina, Fangoria, Carlos Areces & Aníbal Gómez DJ y Víctor Pérez, entre otros. Las personas que han resultado agraciadas en el sorteo recibirán un correo electrónico con las instrucciones necesarias para poder asistir y un enlace en el que descargar las entradas. En total, sumando las entradas que ha sorteado el consistorio (5.000 invitaciones dobles) y las que han distribuido los patrocinadores, 30.000 personas disfrutarán gratuitamente de estos conciertos de Fallas. Cartel musical, al completo Fangoria, el grupo creado por Alaska y Nacho Canut, encabezará el cartel del 10 de marzo. Miss Caffeina es uno de los grandes referentes de la escena indie pop-rock nacional de los últimos años. El grupo de L'Eliana, La Habitación Roja, será otro de los platos fuertes de este primer día de "los Concerts de Falles". Jorge, José, Pau y Marc pondrán todo su poderío para ofrecer un show donde el público podrá bailar y cantar muchas de las canciones que han marcado a toda una generación. El eclético grupo liderado por Mario Vaquerizo, Nancys Rubias, ofrecerá un show desenfadado que hará vibrar al público. La fiesta y el baile tendrá un momento muy especial con la actuación de toda una referencia de las discotecas valencianas como Chimo Bayo, una figura clave del techno español de los 90. El cartel de este día se completa con las propuestas de Fat Gordon, La Luisi, Marien Baker y Tania Bayo. El sábado 11 de marzo el plato fuerte es Zoo El grupo de Gandía, que recientemente ha llenado recintos en Madrid y Barcelona, y se han convertido en el referente de la música en valenciano, es el gran atractivo de la jornada del día 11 de marzo. Junto a ellos, estarán en el escenario La Fúmiga, otro de los grandes representantes de la escena valenciana con sus melodías festivas que mezclan la música de banda con la alternativa. Galiana ya destacó que este año han querido hacer una apuesta por la música en valenciano, con grupos que están destacando en la escena local y nacional. La fiesta, el humor y el baile estarán asegurados con Aníbal Gómez y Carlos Areces DJ Set, los componentes de Ojete Calor, que desplegarán una sesión mágica donde confluyen múltiples estilos musicales. En el escenario también encenderán las Fallas propuestas musicales como Nonai Sound, Pupil·les, Prod DJ, Colomet, DJ Lauder, Salva Gómez o Víctor Pérez.