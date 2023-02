La rehabilitación de la muralla islámica y proyecto estrella de Ribó acaba en los juzgados

Los trabajos de rehabilitación de la muralla islámica que se llevan a cabo en la plaza del Ángel, proyecto estrella de recuperación del patrimonio histórico de la actual legislatura de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València y del gobierno de Joan Ribó, que llevan más de medio año parados, han acabado finalmente en los juzgados. La empresa contratista (CYR Proyectos y Servicios-YSC) presentó en agosto pasado un recurso al al juzgado 1 de lo contencioso-administrativo contra los acuerdos del Ayuntamiento de València que denegaron a la contratista la solicitud de paralizar las obras y realizar un modificado del proyecto y la correspondiente revisión de precios ante la aparición de hallazgos arqueológicos imprevistos y el encarecimiento de las materias primas por la guerra de Ucrania. El juzgado requirió el pasado mes de septiembre a la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales el expediente del proyecto que ya ha sido remitido por el consistorio.

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento rechazo en los acuerdos impugnados por el contratista la petición de esta de paralización de la obra asegurando que "la mayor parte de los retrasos" son responsabilidad de la empresa adjudicataria de las obras y que no existe justificación para presentar un plan adaptado de los trabajos ajustado a esos retrasos. La dirección de obra acepta la posibilidad de que se realicen "nuevas mejoras en el proyecto y que éstas se tramiten mediante una modificación del mismo", en cuyo caso podría aceptarse "la suspensión parcial de las obras en los ámbitos estrictamente afectados por dicha modificación", no en el resto.

"La actuación poco diligente del contratista"

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico aduce que "las demoras producidas no se corresponden a causas imprevistas o sobrevenidas, sino a la actuación poco diligente del contratista". El ayuntamiento tampoco ha aceptado el pago al contratista de la obra ejecutada como le ha reclamado la empresa y los ajustes a los precios actuales de las materias primas, disparados por la guerra de Ucrania. El consistorio, como informó este diario, admite que se "modifique el proyecto dentro de los límite indicados en la ley y siguiendo el procedimiento establecido para la determinación de los nuevos precios en la legislación vigente". Fuentes de la delegación de Gloria Tello apuntan como una de las causas de que al contratista no le cuadren los números y vea que la obra no le genera beneficios que ajustase demasiado el precio ofrecido en la licitación, que se adjudicó por 2,7 millones de euros frente a los 3,4 millones del presupuesto base de licitación.

El ayuntamiento ha impuesto penalizaciones a la empresa por el incumplimiento de los plazos, que hacen peligrar además las ayudas de la Generalitat (Plan de Inversión Productiva o antiguo plan Confianza) al proyecto

Aunque la rehabilitación de la muralla islámica ha acabado finalmente en los juzgados, la Concejalía de Cultura, con Gloria Tello al frente, busca una solución para poder retomar la intervención acudiendo a una nueva contratación para terminar la obra. Cultura tuvo que requerir en septiembre pasado a la contratista para que protegiese de la intemperie los restos del recinto fortificado.

Los restos arqueológicos de la muralla, que la excavación arqueológica llevada a cabo dejó al desnudo, están tapados con lonas y plásticos, algunos ya rotos, y apuntalados en las zonas más vulnerables, como el "vall cobert". La rehabilitación de la muralla del siglo XI, que arrancó en marzo de 2021 y debía estar terminada en junio del año pasado, lleva más de seis meses parada. Tal como informó este diario, las obras de la que es la primera intervención del ambicioso plan de la muralla del Carmen aprobado y sin ejecutar desde 2006 todavía no tienen fecha de reanudación. Los vecinos del entorno están preocupados por el deterioro del monumento.