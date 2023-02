Los vecinos del barrio de La Roqueta denuncian que la nueva ordenanza del ruido, aprobada el jueves en el pleno, “abre la puerta a instalar nuevos locales musicales en la ciudad que no superen los 90 decibelios". En este sentido, desde la asociación lamentan que "solo establece la limitación del nivel sonoro, pero no se pone coto al lugar en el que se ubican, por lo que pueden proliferar en los distintos barrios de la ciudad si no superan este límite”.

Ante esta situación, la entidad vecinal manifiesta su desamparo, ya que la ordenanza de 2008 recogía que “las discotecas, las salas de fiesta, las salas de baile, locales de exhibiciones especiales o actividades con niveles sonoros de emisión en el interior del local análogos no podrán ubicarse en edificios de uso dominante residencial o de uso mixto con uso residencial”.

El presidente de la asociación de vecinos de La Roqueta, Miguel Sánchez, lamenta que “la concejalía no ha valorado los problemas que siempre van asociados a estas actividades y son los que más molestan acústicamente a los vecinos”. En concreto, Sánchez denuncia la presencia de gente bebiendo, gritando, orinando en la calle e, incluso, rompiendo mobiliario urbano y enfrentándose a los propios vecinos. La entidad expone que la nueva ordenanza crea una brecha, ya que los locales "van a poder trampear". Por lo tanto, en sus palabras, "si una actividad está por debajo de 90 dB se va a poder instalar sin ningún problema". Recalca: "No solo es el ruido que genera, sino los problemas que ocasiona la gente que acude a estos lugares. El problema asociado al incivismo se va a agravar, ya que la ordenanza se inhibe y no pone solución”, indica Sánchez.

"No se nos ha tenido en cuenta"

Desde la asociación lamentan, además, que no se les tuviera en cuenta durante la modificación del reglamento. “No se tiene en cuenta nuestros problemas. En el pleno en el que se aprobó la modificación de la ordenanza, se expusieron las dificultades a las que se enfrentan los vecinos de la plaza Honduras o Russafa, pero parece que no se acuerdan de nosotros”, añade. En sus palabras, el Ayuntamiento de València no se ha puesto en contacto con los vecinos para abordar la solución: "Saben que hay un problema importante".

Por su parte, la plataforma de Afectados por la discoteca y el botellón en La Roqueta también denuncia esta situación que afecta noche tras noche a los vecinos. “La prohibición específica de la instalación de locales en viviendas que aparecía en la ordenanza de 2008, ahora se ha eliminado. Por lo tanto, ahora se puede abrir un local de copas o una discoteca silenciosa, que también producen problemas en la zona. Se ha tenido en cuenta el ruido, pero no se ha valorado la inseguridad y la suciedad que genera para los vecinos que vivimos allí”, recalcan desde la plataforma, quienes añaden que "si cumplen los requisitos, van a poder pedir la licencia".

La nueva ordenanza contra el #ruido de Valencia elimina la prohibición de abrir #discotecas en edificios de viviendas. El @AjuntamentVLC no ha valorado los problemas que siempre van asociados a estas actividades y son los que más molestan acústicamente a los vecinos. Abrimos 🧵 pic.twitter.com/IIGoCq4Ble — Afectados discoteca y botellón en La Roqueta (@AfectadosDisco) 22 de febrero de 2023

La plataforma recalca que su objetivo no es cerrar las discotecas, sino desplazarlas a otros lugares que no generen molestias al vecindario. "Nadie quiere una discoteca cerca de su casa porque esto conlleva problemas, ya que se otorga autorización a una actividad que dura toda la noche y concentra a mucha gente que está bebiendo", recalcan.

Tanto la plataforma como la asociación de vecinos esperan que, ante este cambio, la problemática se incluya en otras normativas que se están modificando como la de convivencia o la concesión de licencias. "Esta zona es un punto caliente del ocio nocturno, que necesita refuerzo", concluyen.