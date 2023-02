La subida de precios no impide una gran campaña de la indumentaria

Han pasado tres años desde el inicio de la pandemia. Los cuerpos han cambiado y muchos niños y niñas están de estreno. Cuando llegó aquel «bichito» del que se les hablaba, ellos apenas acababan de pisar el mundo. Es por esto, en parte, por lo que este año hay muchas ganas de celebrar. También porque «este es el año en el que hay una certeza verdadera de que va a haber unas fallas», como señala Alejandro Moliner, de la tienda Álvaro Moliner. Gracias a esto, asegura, se están sintiendo algo menos los coletazos de la inflación. De hecho, todo parece indicar que está siendo un gran año de ventas.

Vicente Arroyo, miembro de la Asociación Comercio Indumentaria Valenciana, apunta a una subida de las materias primas del 60% desde 2021: «Con la subida de los combustibles y de la energía, las materias primas se han encarecido muchísimo. De las fallas de septiembre de 2021 a las fallas de marzo de 2022 notamos un 30% subida. Desde marzo a ahora otro 30%». Pese a la gran demanda, está siendo complicado: «Yo por ejemplo no subo la confección desde 2019, pero para 2024 me va a tocar subirla. No se puede aguantar la situación», lamenta, a pesar de que «hasta cierto punto, la gente lo entiende». Fran Tochena, del Gremio de Sastres y Modistas, asevera que «hay complementos u objetos que han subido hasta el doble».

El gigante asiático está teniendo mucho que ver en este encarecimiento, pues «los tejidos, las sedas, el monopolio de las materias primas, lo tiene China. Entonces está subiendo el precio más que nada porque son ellos los que tienen el control», señala Moliner.

Wallapop se cuela en las Fallas

Esta subida la están notando ellos a la vez que los consumidores. A pesar de no haberse resentido la demanda en las tiendas convencionales, sí se están popularizando otras formas de hacer las cosas. Las aplicaciones de segunda mano están cobrando relevancia este 2023, cuentan desde la Asociación de Indumentaria Valenciana, que, aseguran, «está a la orden del día y nos lo dicen. Nos dicen ‘arréglame esto, que lo he comprado en Wallapop’».

Frente a esto, el gremio hace malabares para proteger todo lo posible de este aumento de precios al cliente. En la tienda de Álvaro Moliner intentan «hacer más con menos», por lo que los consumidores sólo han notado una subida del 10% de los precios. Vicente Arroyo enfatiza en que en su caso también ha conseguido escudar al consumidor todo lo posible. Puede ser por eso por lo que en general no están notando un descenso en las compras, además de por las ganas que hay tras la pandemia: «Yo durante la pandemia cerraba la agenda de encargos en diciembre/enero y este año la cerré el 30 de octubre. Hay mucho movimiento», afirma Vicente Arroyo. Desde el Gremio de Sastres y Modistas concluyen en que «está siendo una campaña buenísima. Los clientes están consumiendo igual o más». Pero eso no quita que el margen de beneficios se haya reducido. A esto se suma el hecho de que el sector tiene que recuperar dos años de pérdidas, destaca Tochena. Ante esta situación, Alejandro Moliner señala que no es la primera vez que viven algo así: «trabajo con mi padre y estamos aquí 80 años. Mi padre ha visto crisis de todo tipo. Después de la pandemia ha llegado la crisis de suministros». Sin embargo, no dejan de agradecer la sed de Fallas que se percibe en la ciudad: «Igual esto es pan para hoy y hambre para mañana. Puede que esto sea una burbuja que el año que viene explote. Por eso tenemos que aprovechar».