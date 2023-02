El sector de las administraciones de lotería valencianas están de luto tras conocer que Javiera de Cárdenas, popularmente conocida como 'Gabi', ha fallecido en València tras toda una vida dedicada a este negocio. En concreto, regentaba la administración número 31 de Loterías y Apuestas del Estado situada en el número 3 de la Avenida María Cristina, y su profesionalidad le hizo ser famosa en toda España en mayo del año 2000.

Tal como publicó este diario entonces, De Cárdenas conocía a toda la clientela que compraba habitualmente sus boletos en la administración. Por eso, la semana que Honorio Bonilla olvidó recoger su número, el 23209, Gabi sabía que en un momento u otro pasaría a por él. Lo guardó en un sobre a la espera de que Bonilla pasara a abonárselo, como había sucedido en otras ocasiones. Con la diferencia, esta vez, que el sorteo de la lotería había arrojado el número que este vecino jugaba habitualmente.

El lunes se presentó Bonilla a primera hora de la mañana para recoger su décimo, y ahí lo tenía guardado Gabi. No solo le había preservado su décimo, si no un premio de 10 millones de las antiguas pesetas. No faltó al compromiso y lealtad con sus clientes y el agradecimiento del vecino fue absoluto. Según trascendió, con el dinero le regaló a 'Gabi' una pulsera de oro.

No solo eso. En 2014, Gabi explicó a este diario otra buena obra que había realizado con otra clienta. En concreto, tuvo que hacer de detective para encontrar a una mujer a la que le había tocado el «Gordo» de Navidad y no lo sabía, ya que fue a la Administración a cobrar la pedrea. En un momento donde los números se comprobaban manualmente y no digitalmente, "no nos dimos cuenta de que tenía el número premiado". "Horas después, comprobé que era el Gordo. Me sentía tan mal que me lancé a buscar a su marido, que trabajaba por la zona, para avisarle de que les había tocado el primer premio. Al final lo encontré y lo cobraron», narraba satisfecha.