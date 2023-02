El Ayuntamiento de València, en concreto la concejalía de Espacio Público que lidera la regidora Lucía Beamud, ha emitido una resolución por la que niega el permiso para su realización al histórico Rally de Fallas de Coches Antiguos de l'Antigor, que este año iba a celebrar su 52 edición. Tal como especifica esta resolución emitida hoy mismo, día 27 de febrero, el consistorio ha denegado el permiso solicitado a la organización de la prueba automovilística -el Club de Automóviles Antiguos de València- porque lo solicitó el pasado 14 de febrero cuando según marca la ordenanza municipal tiene que hacerse con 30 días naturales de anterioridad a la celebración del evento.

El rally de coches antiguos estaba previsto que se celebrase del 10 al 12 de marzo, a lo largo de tres jornadas, y debería partir desde València, en concreto desde la Marina de la ciudad, desde el Tinglado 2, recorriendo El Palmar, l'Albufera y El Perellonet, para visitar Simat, Xàtiva, Tavernes de la Valldigna y Gandia, y volver a la capital valenciana.

La solicitud está fuera de plazo

Tal como relata la resolución firmada por Lucía Beamud, la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal del Ayuntamiento de València establece en su artículo 30.1 que las solicitudes de ocupación de dominio público municipal “se tendrán que presentar con una antelación mínima de treinta días naturales a la fecha prevista de inicio de la ocupación que pretenda realizarse”, especificándose en el párrafo 2 del mismo precepto que la presentación de solicitudes de ocupación o de modificación del objeto de las ya presentadas, "con una antelación inferior a la establecida en la presente ordenanza, será causa de inadmisión y archivo de esta”. En este supuesto, "se ha presentado la solicitud sin respetar el citado plazo mínimo resultando imposible administrativamente proceder a requerir la documentación necesaria y a la obtención de los informes precisos para resolver el expediente en plazo con unas mínimas garantías de legalidad y seguridad".

Los técnicos argumentan que no figura en el programa oficial de festejos

Independientemente de lo anterior, la Ordenanza antes mencionada, establece en su artículo 116, Bando de Fallas, que durante el periodo comprendido entre los días 1 y 20 de marzo de cada año," serán aplicables las disposiciones contenidas en el Bando Anual de Fallas dictado por la Alcaldía que afectan a cualquiera de los supuestos regulados en la presente ordenanza“. Así mismo, el artículos 119.1 de la citada Ordenanza dispone que durante los días que se reservan cada año en el Bando de la Alcaldía para la realización de actividades falleras, "no se autorizarán en el dominio público municipal actividades o instalaciones, a excepción de aquellas organizadas por las Comisiones Falleras o la Junta Central Fallera dentro de los actos incluidos en el programa oficial de festejos”. Por todo ello, "no constando que la petición se encuentre en uno de los supuestos anteriores, tampoco podría autorizarse la misma aunque se hubiera presentado la solicitud en plazo".

Así las cosas, de momento este histórico evento, que iba a celebrarse del 10 al 12 de marzo, no podrá celebrarse ya que no tiene autorización municipal. Quedan 10 días para que se dé por iniciada la prueba y está por ver si la organización logra algún tipo de acuerdo con el ayuntamiento que la autorice a celebrar la carrera de coches antiguos in extremis.

Un poco de historia

El Club de Automóviles Antiguos de Valencia organiza desde hace más de 50 años la Ronda Fallera de Coches de L’ Antigor-Trofeo de SM El Rey, tal como especifica la página web de esta competición automovilística. Durante este tiempo, auténticas joyas del automovilismo nacional han formado parte con orgullo de la agenda fallera valenciana.

Tradicionalmente, en este rally fallero participan en torno a 40 vehículos antiguos, fabricados antes de 1945, con marcas automovilísticas de época como Hispano Suiza, Ford T, Opel, Rolls-Royce, Chevrolet, Ford A y B, Packard, Bentley o Fiat, venidos de todos los puntos de España.