Una oficina de la energía sobre ruedas recorrerá todos los barrios y pueblos para asesorar al vecindario sobre el consumo de luz y gas o las ayudas para pagar las facturas, entre otros. A las tres oficinas de la energía fijas de Aiora, Parque del Oeste y Torrefiel, se suma hoy una cuarta itinerante.

El estand móvil funcionará a demanda, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas. El alcalde, Joan Ribó, ha estado esta mañana en la Calle Arquebisbe Olaechea, delante de la Iglesia de Sant Marcel·lí, donde el punto de información ha hecho la primera parada, y ha invitado a la ciudadanía a hacer uso de este servicio “para hacer una València más habitable y sostenible”.

La nueva oficina sobre ruedas se mueve a petición de una asociación vecinal, una comisión de falla, una ONG o cualquier tipo de agrupación. La entidad interesada puede solicitar que la unidad, compuesta por un coche y una carpa y atendida por dos técnicos, se desplace hasta un lugar concreto. Solo hay que cumplimentar un formulario y trasladarlo al personal de la Fundació València Clima i Energia.

Los miembros de la asociación de vecinos de Sant Marcel·lí y los amigos de la Universidad Popular del barrio han estrenado el servicio. El alcalde, acompañado del concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramon, y la concejala de Pueblos de València, Lucía Beamud, les ha instado a que descubran lo que les ofrece.

Servicios

A modo de ejemplo, Ribó ha enumerado algunas prestaciones: “Cambiar leds, aislar mejor puertas y ventanas, pasar a una tarifa más asequible, saber cuándo es más barato poner la lavadora, plantearnos instalar placas solares, informarnos de las ayudas disponibles de cualquier administración, ayudarnos a entender las facturas del gas o de la luz para que las grandes compañías eléctricas no nos tomen el pelo, o asesorarnos sobre cómo pedir el bono social para la electricidad”. También ha explicado que los propietarios de los establecimientos que se adhirieron el año pasado al programa municipal de comercios sostenibles han reducido alrededor del 25 % la factura de luz y de gas, gracias al acompañamiento de las oficinas de la energía.

Accesibilidad

Asimismo, el alcalde ha recordado que València ha sido elegida por la Comisión Europea para ser climáticamente neutra antes de 2030 y ha sido designada Capital Verde Europea 2024. “Sabéis que estamos transformando la ciudad para hacerla más habitable y más sostenible”, ha remarcado, “y no distinguimos entre barrios de primera y barrios de segunda”. Por su parte, el regidor Alejandro Ramon ha puesto de relieve que “no es casualidad el emplazamiento de las oficinas de la energía”, en l’Illa Perduda, Tres Forques y Torrefiel, “tres barrios humildes, de gente trabajadora”. El edil ha asegurado que “uno de los compromisos de este Ayuntamiento es “que la información llegue, sobre todo, a aquellos que la necesitan”. Como “no podemos tener instalaciones físicas en todos los distritos, decidimos poner en marcha esta unidad móvil”, de manera que “si un vecino de Sant Marcel·lí, El Palmar, Borbotó o Benicalap no puede ir o no quiere ir a la oficina de la energía porque considera que está lejos, la oficina vendrá a Sant Marcel·lí, El Palmar, Borbotó, Benicalap o allá donde haga falta”.