El PSPV ha propuesto impulsar un plan para adquirir las naves de la Ciudad del Artista Fallero que estén destinadas a usos diferentes al artesanal fallero, mientras que Ciudadanos ha pedido que se adquieran dos parcelas de la zona norte para destinarlas a la creación de nuevas naves que se "ajusten a las necesidades actuales" de los artistas.

En este sentido, la vicealcaldesa de València y candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha anunciado un plan, de la mano de la Generalitat, para adquirir las naves de la Ciudad del Artista Fallero que estén destinadas a usos diferentes al artesanal fallero.

Así lo ha anunciado Gómez, acompañada por la candidata socialista a edil de Cultura Festiva, Nuria Llopis, durante el tradicional almuerzo fallero que se ha celebrado este domingo en la Ciudad del Artista Fallero, que ha congregado a cerca de 300 personas y donde Gómez ha desvelado que el premio Picota Paco Carsí a la trayectoria fallera de esta edición ha sido para Pilar Calabuig, ha indicado la formación en un comunicado.

"Queremos ayudar a que este espacio siga siendo un motivo de orgullo para todos los valencianos y valencianas, un emblema identitario singular y único de nuestra ciudad", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que "se necesita un compromiso".

Gómez ha asegurado que va a proponer a la Generalitat Valenciana que "vuelva a recuperar la Ciudad del Artista Fallero para sus artistas, que compre todos esos espacios que no están vinculados al oficio del artista fallero, que se han desnaturalizado y que se han dedicado a otra cosa".

En esta línea, ha subrayado que "los artistas que están repartidos por todas las zonas de la Comunitat Valenciana y la provincia de Valencia, que no tienen un espacio único y propio, podrán volver a su casa, que es la Ciudad del Artista Fallero".

Sandra Gómez ha incidido en que las Fallas son "patrimonio de toda la ciudad". "Tenemos un proyecto en el que trabajamos con mano izquierda para que todo el mundo se sienta representado, sin distinciones", ha concluido.

Soluciones "rápidas y valientes"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha pedido al alcalde, Joan Ribó, que adopte "de una vez por todas" soluciones "rápidas y valientes" con respecto a la Ciudad del Artista Fallero, y ha propuesto la compra de forma urgente de dos parcelas en la zona norte para desarrollar nuevas naves "que sí se ajusten a las necesidades actuales de los artistas".

"Es uno de nuestros principales valores patrimoniales y culturales. Estamos hablando de las Fallas, que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y resulta que el equipo de gobierno tiene totalmente abandonados a los artesanos, hasta el punto de que la Ciudad del Artista Fallero está cada día más al borde de la desaparición", ha denunciado, según ha indicado Cs en un comunicado.

Giner ha censurado que "no se puede permitir que el gremio abandone la capital por falta de oportunidades, sería un absoluto sinsentido que València no tuviera talleres de artistas". "En los últimos años la sangría de cierres de talleres se ha disparado a niveles preocupantes", ha alertado.

"De los 50 talleres que había inicialmente, solo quedan 12, y el año que viene, probablemente, serán siete", ha detallado, y ha criticado que "la Ciudad del Artista Fallero se ha convertido en un polígono industrial con otras actividades que ya no sirve para su fin inicial, porque las naves se han quedado pequeñas y no se adaptan a las nuevas necesidades del sector de los artistas".

Asimismo, ha pedido "la máxima celeridad" para desatascar el Plan Especial de la Ciudad del Artista Fallero y, de este modo, "movilizar todos los solares disponibles para las nuevas necesidades del gremio". "Lo que no puede ser es que nuestros artistas se hayan ido a otros municipios en busca de las facilidades que València no les ha dado", ha señalado.

Finalmente, ha afeado que el gobierno municipal "haya tardado tanto tiempo en hacer algo" por la Ciudad del Artista Fallero. "Ahora han anunciado a bombo y platillo que vamos a presentarnos a la III convocatoria extraordinaria de los Next Generation para impulsar la transformación de los destinos turísticos españoles, con 30 medidas para la Ciudad del Artista Fallero, entre ellas la rehabilitación de las naves", ha apuntado, y ha cuestionado: "Algo que no han hecho en ocho años y que yo me pregunto por qué ni siquiera se llevó a la primera convocatoria".