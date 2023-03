El alcalde de València, Joan Ribó, ha salido hoy al paso de las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, en relación a la posibilidad de que la ciudad compre al puerto los espacios de la Marina de València que quiera destinar a usos terciarios y lucrativos, como es el caso de los Docks y los Tinglados. Estos edificios históricos del puerto fueron cedidos en propiedad a la ciudad hace años, pero ahora el puerto defiende, en base a un informe de la Abogacía del Estado, revisar los usos previstos argumentando que la cesión se hizo por fines de utilidad pública y si estos se pierden la propiedad debería revertir a la APV. Afirmación que el alcalde ha vuelto a poner en duda.

"El informe de la abogacía no es una sentencia", ha apuntado Ribó, quien ha advertido de que acudirá a la vía judicial para defender los intereses de la ciudad y el derecho a explotar la Marina de València. El informe citado insta a revisar las cesiones de todos los edificios y espacios del que fue recinto de la Copa del América una vez pagada la deuda por parte del Gobierno y en vías de liquidación el Consorcio Valencia 2007 que hasta ahora ha gestionado el espacio.

El alcalde también ha recordado que los terrenos portuarios sin uso cedidos a la ciudad en los últimos años, como es el caso de la Marina de València donde se disputó la Copa del América o los terrenos en la frontera con Natzaret destinados al desarrollo del Parque de Desembocadura son una compensación a la ciudad por la pérdida en los años 80 de las playas de Natzaret, que fueron ocupadas por las terminales de la ampliación sur del Puerto de Valencia.

"Las cesiones a la ciudad se hicieron debido a la ampliación del puerto que eliminó las playas de Natzaret y fueron una compensación a la ciudad por ello". "Lo que se plantea de que todo lo que aporte rendimiento económico vuelva al puerto no es la mejor manera de compensar a la ciudad por una serie de hechos que se han producido por la ampliación del puerto". El alcalde ha destacado, durante la visita que ha realizado al grupo residencial Virgen de los Desamparados de València junto con el conseller de Vivienda Héctor Illueca, su desacuerdo con los planteamientos del puerto y ha insistido en la importancia de que "la Marina siga siendo un espacio para la ciudad". Ribó ha aludido a los diferentes usos urbanos (lúdico, deportivo de innovación) que ya tiene la marina y recordó que anualmente la visitan nueve millones de personas. "Pretender que todo lo que aporte dinero vuelva al puerto no es de recibo", ha declarado el alcalde. "No vamos a permitirlo" y llegado el caso, ha apuntado Ribó, "los jueces tendrán que decir".

Sandra Gómez: "Hay que poner punto final al conflicto"

En la misma línea, la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, ha reivindicado la Marina para la ciudad. "La ciudadanía no entiende porque no nos ponemos de acuerdo". "Vamos a dejarnos de problemas, confrontaciones e informes", ha destacado la también candidata a la alcadía. "Hay que poner punto final al conflicto de la Marina, resetear y buscar una nueva mirada para que la Marina sea de la ciudad y podamos sacar el máximo potencial".