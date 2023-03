«En septiembre de 2021 tuvimos un reto mayúsculo y conseguimos sacarlo adelante: compusimos un manto jugando prácticamente a ciegas, sin saber qué nos iban a traer las Fallas. En esta ocasión... pues otro reto. Vamos a aprender casi sobre la marcha. Pero tenemos confianza de que saldrá adelante». Los Vestidores de la Virgen afrontarán un escenario inusual cuando las comisiones de falla empiecen a llegar a la plaza en la Ofrenda: entrenados a trabajar con el clavel, que supone la práctica totalidad del elemento floral, ahora tendrán que compaginarlo con la margarita.

Los falleros se han encontrado con la carencia de la flor emblemática de este festejo. La producción ajustada de este año, agravada por las condiciones meteorológicas, ha propiciado que la propia Junta Central Fallera haya dado por válida la sugerencia de los Vestidores: buscar el sustitutivo más parecido.

El coordinador de este colectivo, Josep García Bosch, asegura que «a la hora de elaborar el manto, lo que primará es el clavel. Todas las partes que impacten serán con clavel. Tener, tenemos asegurada una cantidad importante, pero a partir de ahí tendremos que ir tomando las decisiones un poco sobre la marcha». De hecho, ya saben que la variedad de flores les llegará en cualquier momento. «Las fallas hicieron en su momento su reserva de ramos, pero todo aquello que llegue ahora nuevo, es seguro que será margarita». Con lo que saben que igual en una misma falla llegan flores de los dos tipos. «La cuestión va a ser separándolo apilar y utilizado. Si, por ejemplo, toda la parte frontal la podemos hacer con clavel, se hará».

Elaboración de abajo a arriba

No será fácil porque la margarita es más frágil que el clavel. «La elección de la flor, desde el primer año, no es porque si. El clavel es muy manejable, se puede apretar sin dañarlo y dura lo suficiente. Por eso es el rey en la Ofrenda». Hasta ahora. «Tendremos que aprender sobre la marcha». Una misma falla llevará flores de los dos tipos. «Seguro. Sobre todo, las que hayan pedido más ramos en los últimos tiempos». El diseño del manto y el tipo de flor que tiene que llevar cada comisión no se hace al azar. El tapiz se rellena de abajo a arriba, con lo que las fallas que desfilan el día 17 son las de la parte superior. De hecho, ese día es en el que más flor blanca se ha pedido. «Realmente, pedir a cada comisión de qué color deben ir es difícil porque puedes equivocarte: cada falla tiene cantidades diferentes de participantes... la verdad es que, en el fondo, la práctica hace maestros».

En cuanto a la durabilidad, no contempla García Bosch problemas. «Incluso diría que la margarita dura más. Pero una y otra pueden estar mientras no haya exceso de calor varios días». La estátice, que se utilizará para los ramos multicolor, es la que más dura con mucha diferencia.

En cualquiera de los casos, rellenar el manto con dos tipos de flor blanca, bastante antagónicas, se anuncia como «un desafío. Pero saldremos de él», concluye.