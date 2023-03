El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València ha acogido por octavo año consecutivo el acto "Mujeres de la Fiesta", un reconocimiento institucional a referentes femeninos de las Fallas y la cultura festiva, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El Ayuntamiento ha distinguido a Carmen Blasco Lucas, Carmen Martínez Ferrer, Toñi Martín-Zarco Marín, María José Lora Zamorano, Isabel Benavent Navarro, Amaya Ruiz Botella y Maria Bertomeu Soria, la María, por sus aportaciones al mundo de la fiesta.

El alcalde, Joan Ribó, acompañado de la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas y LGTBI, Lucía Beamud; el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana; la Fallera Mayor de València, Laura Mengó, y su corte de honor, ha resaltado “la encomiable trayectoria de cada una de ellas”. El máximo responsable de la ciudad ha manifestado que las siete son “mujeres talentosas, luchadoras y valientes que han abierto caminos y encendido la mecha del cambio, con un objetivo común, trabajar sin descanso y defender las tradiciones culturales de las Fallas”.

Blasco, Martínez, Martín-Zarco, Lora, Benavent, Ruiz y Bertomeu se suman a otras referentes premiadas en ediciones anteriores en el ámbito del periodismo, orfebrería, música, indumentaria y arte fallero, entre otros, por, en palabras del alcalde, “abrir caminos a las niñas que en el futuro también serán creadoras de fiesta y tradición, pero también a los niños, porque aprenderán a valorar y a admirar no solo a hombres, sino también a mujeres, a las que tratarán de una manera más igualitaria y respetuosa, como compañeras y profesionales y en un plano de igualdad real”.

Por su parte, Lucía Beamud ha señalado que “sabemos y somos conscientes de que, para releer la historia de las Fallas con sus logros y avances, es necesario contar con la aportación de las mujeres”. El regidor Carlos Galiana ha recordado que “no siempre es fácil ser punta de lanza y, de aquí a 20, 30 o 40 años, alguien investigará y encontrará que hubo unas primeras mujeres en un mundo de hombres que se pusieron al frente”.

Por otro lado, la Fallera Mayor ha indicado que “el ocho de marzo es un día muy especial en nuestra ciudad, no solo por el carácter reivindicativo presente en esta fecha, sino porque adquiere también ese carácter festivo propio de nuestra fiesta”. Por eso, para Laura Mengó, “no hay un día mejor para distinguir a aquellas mujeres que, por su trabajo, esfuerzo y dedicación, han dejado huella en el mundo cultural y festivo de nuestra tierra, demostrando capacidad, competitividad y compromiso para continuar contribuyendo al desarrollo de la sociedad y de nuestras fiestas”.

Las Mujeres de la Fiesta 2023 ―Isabel Benavent no ha podido asistir y, en su lugar, ha recogido el premio su hija, Sara Benavent― han agradecido el galardón. Las siete han coincidido a poner en valor el trabajo para conseguir la igualdad no solo de aquellas que se encuentran en “primera línea”, sino también de “las que no se ven”.

Carmen Blasco Lucas

Primera mujer secretaria general de la Junta Central Fallera desde 2020, cargo que ejerce en la actualidad. Ha formado parte de la Mesa de Seguimiento de las Fallas que trabajó para recuperar la fiesta después de la pandemia.

Carmen Martínez Ferrer

Primera mujer gerente de la Junta Central Fallera desde 2020, tarea que continúa desarrollando. Durante estos años ha impulsado la consolidación y mejora de los procesos administrativos del organismo autónomo municipal.

Toñi Martín-Zarco Marín

Primera mujer que preside la Federación de las Hogueras de San Juan desde 2019. Ha sido nombrada por el Ayuntamiento de Alicante a los premios Fiesteros de Alicante en la modalidad individual en 2005. Además, posee la Palmera de Oro y el emblema extraordinario de las Hogueras.

María José Lora Zamorano

Primera mujer presidenta de Piroval, la Asociación de Pirotécnicos y Pirotécnicas de la Comunitat Valenciana, y propietaria de la empresa Caballer FX. Ha sido la encargada de disparar la "mascletà" de este 8 de marzo.

Isabel Benavent Navarro

Gerente de la pirotecnia Aitana desde su creación, en 2009, y vicepresidenta de la Asociación de Pirotécnicos y Pirotécnicas de la Comunitat Valenciana. Benavent es una de las pocas mujeres gerentes de una empresa pirotécnica.

Amaya Ruiz Botella

Presidenta de la asociación cultural Jove Muixeranga y fundadora de la Jove Muixeranga de València, agrupación que nació en 2014, de la que también es presidenta. Como "muixeranguera", ha ocupado la posición de alzadora, en la base de numerosas figuras de la Jove Muixeranga de València.

Maria Bertomeu Soria, la Maria

Conocida desde 2021 para interpretar "cant valencià". Empezó a través de perfiles en redes sociales, donde interpretaba sus temas con la guitarra u otros instrumentos. Ha colaborado con artistas valencianos de renombre y este mes de febrero ha sacado su primer disco, "L’Assumpció".