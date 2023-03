Compromís per València presentará en el pleno de marzo del Ayuntamiento de València una moción en la cual defiende que los espacios ciudadanos de La Marina de València "sean de titularidad y gestión municipal", una iniciativa a la que espera que se sumen todos los partidos «y que estamos abiertos a negociar», explica el portavoz de la coalición Pere Fuset, que añade que esta propuesta «defiende los intereses de la ciudad y, sobre todo, de la ciudadanía, ya que como ha hecho público las asociaciones vecinales también reclaman una solución simular».

Cómo es sabido, el Consorcio València 2007 ha entrado en fase de liquidación, después de que el Gobierno del Estado pidiera la disolución del ente porque ya se había condonado la deuda de 400 millones heredada del PP. En este contexto la Autoridad Portuaria de València (APV) reclama recuperar los espacios portuarios ciudadanos que están siendo gestionados por La Marina (con participación del Estado, Generalitat y Ayuntamiento).

Critican la negativa de Aurelio Martínez

Desde Compromís por València no se entiende esta posición que encabeza Aurelio Martínez, presidente de lo APV, sobre todo porque en otras ciudades de España, como Vigo, o en otras grandes metrópolis europeas, "el Estado sí ha cedido la titularidad y gestión de los espacios portuarios en desuso en los municipios de referencia". Por lo tanto, Compromís per València, encabezado por el alcalde Joan Ribó, considera que en este caso «La Marina tiene que ser para la ciudad» y que el Cap y Casal no puede renunciar en un espacio consolidado como gran centro dedicado a la innovación, el deporte náutico, la cultura y el esparcimiento.

"Ante la actual situación de bloqueo de la gestión de La Marina que está provocando la Autoridad Portuaria y la indefinición del Estado, posiciones que han generado incertidumbre por las empresas que operan a la Marina y otros proyectos que ahora se quieren poner en marcha", Compromís per València considera que todos los grupos políticos municipales "tienen que ir juntos para exigir en el Estado la desafectación de todos los terrenos portuarios de actual uso ciudadano y que pasen a titularidad de València, y que la gestión pase a formar parte de un nuevo ente compuesto por el Ayuntamiento (mayoritariamente) y la Generalitat Valenciana, puesto que esta última gestiona actualmente la lámina de agua de uso recreativo y deportivo".

Abre la mano a otras formaciones políticas

Sin embargo, el portavoz de Compromís por València Pere Fuset, abre la mano a las otras formaciones políticas de València para debatir y consensuar una moción de ciudad, «porque desde Compromís lo que queremos es sumar ante una reivindicación que consideremos justa por la ciudad, y pensamos que ningún partido puede manifestarse en contra de una voluntad ciudadana y políticamente coherente» En ese sentido, en los próximos días, el portavoz municipal iniciará los contactos con el resto de fuerzas democráticas de la ciudad presentes al ayuntamiento «para buscar el máximo consenso posible en una reivindicación de ciudad».