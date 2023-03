El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentado esta mañana el nuevo título de los autobuses municipales denominada "EMT Refugi" dirigido a personas demandantes de asilo que no pueden acceder por no tener su situación regularizada al transporte público.

La medida contribuye a hacer de Valencia una ciudad "inclusiva". Facilitará el acceso universal a la movilidad, añadió el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, en relación al nuevo título de la EMT que se ha lanzado con el lema "abrimos puertas”.

Sobre los requisitos requeridos para obtener el abono gratuito dirigido a personas que tramitan la condición de refugiado pero todavía no tienen la solicitud aprobada y se encuentran en un "limbo" administrativo y en situación de vulnerabilidad.

Se podrá tramitar el abono con el resguardo de solicitud de protección internacional y si son residentes en Valencia con el certificado de empadronamiento o, en su defecto, con la tarjeta sanitaria, también si tienen a los niños escolarizados. Los solicitantes deben estar en situación de desempleo y el abono se revisará de modo anual.

Cuando se resuelva la petición de asilo y el solicitante pueda regularizar su situación y empadronarse ya no tendrán acceso a ese abono porque pueden acceder a otros títulos sociales. entonces pueden acceder a otro tipo de abonos como el bono social "EMT contigo" que cuesta 10 euros al año y al que no pueden acceder hasta que no tengan los papeles.

El bono podrá empezarse a solicitar a partir del 20 de mayo. Antes el ayuntamiento formará al personal de la EMT para poder atender este tipo de solicitudes.

El ayuntamiento no sabe cuántas personas pueden demandar el nuevo título porque no existe un censo de demandantes de asilo. La tramitación del nuevo título ayudará en este sentido a conseguir cifras y datos, ha explicado la representante de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) que colaborará con el ayuntamiento para que el título llegue a quienes lo necesitan.