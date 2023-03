Archivan la denuncia contra el director general del Consorcio Valencia 2007 por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 10 de València ha archivado la denuncia por supuesta prevaricación interpuesta hace cuatro años contra del director general del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens, por una de las empresas que optaba a la concesión de un recinto de conciertos permanente para los meses de primavera y verano en la Marina de València.

El concurso para la construcción de un escenario y un recinto de eventos musicales permanente, al que se presentaron dos ofertas (la UTE formada por José Antonio Tarazona y Obras y Servicios BDN y The Music Repúblic), fue licitado en marzo de 2019 y anulado pocos meses después por la oposición del Puerto de València.

El auto de sobreseimiento de las diligencias previas, contra el que cabe recurso, refiere que el concurso fue suspendido ante los informes contrarios del puerto y de la suspensión se dio cuenta y publicidad en la web del Consorcio Valencia 2007. Las empresas que optaban al contrato presentaron reclamaciones patrimoniales. Una vez anulado el concurso, el Consorcio concedió permisos, dos de ellos a The Music Republic, para desarrollar ocho eventos musicales "concretos" fuera de la zona de dominio público de la Marina Sur.

Al ser conocedora de la adjudicación directa por parte del Consorcio de varios conciertos "puntuales" en la Marina a The Music Republic, el empresario José Antonio Tarazona denunció al director general del Consorcio y subsidiarimente al consorcio por supuestamente haber «adjudicado a dedo» esos contratos aislados a la empresa de la competencia sin seguir «lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Publico». Al respecto, el auto apunta que los contratos para celebrar conciertos puntuales fuera de la zona de dominio público del puerto fueron una autorización administrativa amparada por el acuerdo de cesión de suelos portuarios al Consorcio Valencia 2007. Las autorizaciones se adjudicaron "directamente" a los solicitantes. Añade el auto que el demandante no recurrió este segundo expediente de contratación ni solicitó autorización para realizar conciertos puntuales "como si hizo The Music Republic".

El auto de sobreseimiento, fechado el 10 de marzo pasado, considera que "no ha quedado justificada la comisión del delito". "No concurren los elementos objetivos y subjetivos de tipo penal del delito de prevaricación ni se ha evidenciado que la finalidad del funcionario fuera citar una resolución arbitraria o injusta a sabiendas", apunta la resolución de la titular del juzgado 10.

El Consorcio Valencia 2007, según explica la sentencia, anuló la licitación al informar la Autoridad Portuaria de Valencia de que el organismo que gestiona la Marina de València no estaba autorizado para que dicha parcela de 15.000 metros cuadrados de dominio público se destinase a espacio para la celebración de conciertos. Apunta la jueza que la APV "realizó varias comunicaciones" en este sentido advirtiendo al consorcio de que no estaba autorizado para licitar la concesión permanente de dichos terrenos de la Marina Sur, a pesar de haber formado parte en su día del convenio de cesión al Consorcio con motivo de la Copa del América.

Deuda y pulso político en la Marina

Vicent Llorens, persona de confianza del alcalde, Joan Ribó, fue nombrado por este director general del Consorcio Valencia 2007 en 2016. El pulso político por el control de la Marina, el enfrentamiento del alcalde y presidente del Consorcio con el presidente de la APV, Aurelio Martínez, y la fuerte deuda (más de 400 millones de euros) que arrastraba la Marina de València por las obras deportivas de la Copa del América han marcado la gestión de Llorens cuya estrategia para dinamizar la Marina se ha quedado a medio ejecutar. Tras la condonación de la deuda por parte del Gobierno hace dos años, el Consorcio entró en proceso de liquidación. Tras meses de negociación y ante la falta de acuerdo sobre el reparto de los bienes y el control del enclave, ahora dedicado a la innovación, la gastronomía y el ocio, por parte de las administraciones implicadas (Gobierno, Puertos del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València) se acordó prorrogar un año la gestión del Consorcio.