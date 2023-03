El libro de artista Cut Out, de la creadora Emma Shapiro ha ganado la primera edición del Premio MAV Llibre d’artistA. Creada como culminación de una residencia artística en la galería The Liminal en València, Cut Out “es un reino de múltiples capas donde las identidades y los cuerpos femeninos intercambian historias del pasado y posibilidades para el futuro”. El jurado destaca el hecho de que "aúna el concepto de libro de artista con el proyecto audiovisual en una presentación muy limpia, novedosa y absolutamente profesional, consiguiendo una importante hibridación de lenguajes".

El certamen ha sido convocado por la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) con el apoyo y colaboración de la concejalía de Acción Cultural del Ayuntamiento de València al objeto de promover las aportaciones de las mujeres artistas a esta disciplina y la igualdad en el mundo del arte. A esta primera convocatoria han concurrido 82 creaciones artísticas de mujeres nacidas o residentes en València o bien vinculadas al tejido artístico local. Además de la obra de Emma Shapiro, el jurado ha distinguido con un accésit las propuestas de Marcela Gómez, Mery Sales, Pepa López Poquet, Hortensia Mínguez, Sara Gurrea, Anaïs Florin y la obra conjunta de Ana Penyas y Alba Herrero. El galardón tiene una dotación de 1.500 € y 300 €, los accésits. Gran creatividad y dominio del formato En esta primera edición, el jurado ha destacado la gran creatividad y dominio de este formato que han mostrado una buena parte de las propuestas que se han presentado al premio, incluidas algunas firmadas por creadoras todavía en formación o que están dando sus primeros pasos como artistas. Maite Ibáñez, concejala de Acción Cultural, ha celebrado “el éxito de la convocatoria, a la que se han presentado un buen número de mujeres artistas, lo que refleja el gran interés que han generado estos premios. Desde la concejalía de Acción Cultural trabajamos por la igualdad en la cultura y la visibilidad de las mujeres creadoras. Vincular el libro de artista con las bibliotecas es algo también novedoso que nos permite descubrir este formato fuera del museo tradicional”. Maribel Doménech, presidenta de MAV, ha destacado “la capacidad de las artistas valencianas para abordar esta tipología de obra de arte experimental y no normativa, en la que las creaciones se expresan con absoluta libertad, tanto en su forma como en su contenido, dando como resultado obras singulares”. Concha Ros, comisaria y organizadora del certamen, señala que el hecho de haber “registrado esta altísima participación en el I Premio MAV Llibre d’artistA es señal inequívoca de que esta convocatoria viene a cubrir un hueco que pone de relieve la importancia de un formato, el del libro de artista, en el que las mujeres artistas destacan ampliamente como, por lo demás, lo hacen también en los porcentajes del alumnado en las escuelas de enseñanzas artísticas”. Exposición colectiva Te puede interesar: Fallas de Valencia Programa Actualizado de las Fallas de València 2023 | Todos los festejos oficiales El certamen incluye una exposición colectiva de todas las obras seleccionadas, cuya inauguración tendrá lugar el 28 de marzo a las 19 h. en la Biblioteca municipal de Benicalap Carmelina Sánchez-Cutillas. En este espacio el público tendrá ocasión de conocer lo más destacado de esta edición experimental en algunas de sus manifestaciones: fotolibro, libro objeto, libro transmedia de artista, fanzines, ilustración, revistas experimentales, publicaciones híbridas y objetos de arte. Concebido como una obra de arte, el libro de artista permite un gran nivel de experimentación, lo que explica que transiten por esta forma de expresión prácticamente todos los creadores y creadoras, si bien el trabajo de estas últimas ha gozado tradicionalmente de menor reconocimiento. Un desequilibrio que la convocatoria del I Premio MAV Llibre d’artistA pretende contribuir a corregir, otorgando visibilidad a las obras de autoría femenina como un elemento esencial de fomento de la igualdad.