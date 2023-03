Ribó ve inviable desplegar el toldo de la Virgen y aboga por retirarlo

El alcalde de València, Joan Ribó, no ve viable desplegar el toldo de la Basílica ni este año ni a futuro y aboga por retirar el parasol de grandes dimensiones instalado hace una década en el tejado del templo de la Mare de Deu para sombrear la plaza en eventos multitudinarios como la Ofrenda.

El nuevo toldo motorizado que sustituyó al anterior fue un empeño del que fue concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, pero el conflicto con los vecinos del edificio de enfrente en el que debían fijarse los anclajes bloqueó durante años el montaje. El caso acabó en los tribunales que acabaron dando la razón al ayuntamiento, si bien el toldo nunca ha llegado a utilizarse.

El alcalde ha asegurado esta mañana, en la inauguración de la "supermanzana" de la Petxina, que la "presencia del toldo genera muchos problemas patrimoniales y de seguridad por las rachas incontroladas de viento", un problema que "irá a más como consecuencia del cambio climático". El toldo "necesitaría unas medidas de precaución muy fuertes porque hay riesgo real de desprendimiento por las tensiones que genera a partir de una velocidad determinada".

Sandra Gómez ha recordado que el toldo "hace años que ya no se pone" porque generaba problemas de convivencia con la finca de enfrente. Aunque "el ayuntamiento ganó la sentencia el toldo ya no se ha puesto, ni la Basílica lo ha solicitado", ha explicado la vicealcaldesa, quien ha añadido que "a futuro se llegará a un acuerdo dada la poca necesidad del toldo". La solución en todo caso debe buscarse en coordinación con la Basílica. "No puede ser una decisión unilateral".

El alcalde ha abogado por estudiar alternativas para sombrear la plaza como los toldos retráctiles instalados en la plaza de la Reina. "Se tendría que plantear con varios toldos más pequeños no con un único toldo". "Lo tenemos que estudiar", ha comentado el alcalde quien ha informado de que este año no se ha planteado acondicionar el parasol por los actos previstos en la plaza por el centenario de la coronación de la Virgen.

De momento las únicas beneficiarias del parasol son las palomas que han anidado en la estructura. Tras una década sin usar ni mantener, en la Basílica aseguran que "no sabemos en qué estado está", al tiempo que añaden que la estructura es propiedad del ayuntamiento.