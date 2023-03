La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, presentará un recurso contencioso administrativo para frenar la eliminación del túnel de Guillem de Castro prevista por el gobierno del Rialto dentro del proyecto del nuevo "Bulevar Cultural".

El PP ha recodado que el cierre de este túnel y el proyecto de dejar en un solo carril la circulación en Guillem de Castro y calle Xátiva no cuenta con informes de tráfico y movilidad. “Supondrá un nuevo estrangulamiento en el tráfico de la ciudad sin el impacto que tendrá sobre otras rondas de circulación como las grande vías”, ha recordado Catalá quien ha añadido que “no podemos consentir que en tiempo de descuento hagan actuaciones que no tienen ni los informes ni el consenso necesario”

El recurso contencioso administrativo irá dirigido al Tribunal Superior de Justicia y en él se recuerda que los concejales tienen la legitimidad para recurrir los procedimientos de licitación pública, como el propio Tribunal Administrativo Central reconoció expresamente a otro concejal del PP en el año 2020.

La portavoz del PP ya ha anunciado que cuando sea alcaldesa dentro de unos meses dejará sin efecto este proceso. “Cuando sea alcaldesa, no actuaremos a base de ocurrencias ni de imposiciones. Ribó y PSOE deben dejar de presentar dibujitos electorales. Hay que dar soluciones reales al problema del colapso de tráfico de la ciudad, la falta de aparcamientos y la falta de buen transporte público. Y nosotros lo haremos. No vamos a tolerar más ocurrencias porque quien los van a pagar y serán los grandes perjudicados son los vecinos de Valencia. El tiempo de las imposiciones acabará el 28 de mayo” ha afirmado Catalá.