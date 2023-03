El Instituto Sorolla de València amenaza a Educación con "acciones reivindicativas" por la degradación del centro

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto público de Enseñanza Secundaria Sorolla ha anunciado que va a pasar a la acción debido a que lleva años avisando a las autoridades educativas de la degradación del centro, pero sus demandas no han sido atendidas. Aseguran que van a buscar más acciones reivindicativas, como la denuncia pública.

Problemas graves de estructura

El edificio tiene problemas graves en la estructura de hormigón, que ha saltado en numerosas paredes y deja a la vista la armadura de hierro, y de asentamiento de los bloques construidos, donde hay una junta de dilatación que ha cedido con el paso del tiempo y ha producido una importante grieta que recorre de arriba abajo el inmueble. Como consecuencia de ello, se ha deformado la carpintería metálica exterior, y hay ventanas que no cierran. También se producen constantes filtraciones de agua.

El AMPA, asegura, lleva denunciando esta situación desde noviembre de 2016 ante las distintas autoridades: Conselleria de Educación, Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, Dirección General de Centros y Personal Docente, Dirección Territorial de Educación, pero sólo se han conseguido reformas menores. El 17 de diciembre de 2021, Víctor García i Tomàs, director general de Infraestructuras Educativas, visitó el instituto acompañado por su equipo, y tomó nota de la situación. Recientemente, dos arquitectos de la Unidad Técnica estuvieron de nuevo en el centro para inspeccionar la zona, “pero nada más se supo. Nadie nos informa del estado y de la gravedad de los daños; no tenemos un dictamen donde se establezca un diagnóstico de las patologías del edificio ni un compromiso de solución”, explican desde la Asociación.

“En el instituto, hay ahora mismo cerca de 500 alumnos y alumnas matriculados de ESO y Bachillerato. Aspiramos a ser un centro internacional, con intercambios con Europa y programas que nos permitan crecer y ofrecer más oportunidades a nuestro alumnado. Pero con estas deplorables instalaciones, todo se vuelve muy difícil.”

Reparaciones pertinentes

Denuncian que es imperativo el cambio de ventanas, así como las rejas, que se encuentran corroídas. La carpintería interior, las puertas, una obra en los baños, eliminar el transformador de alta/baja tensión, derribar el muro de ladrillo que separa los patios y pintar todo el interior y exterior son otras de las solicitudes.

“Nosotros, desde el AMPA, invertimos todos los años la mitad de nuestro presupuesto anual en reparaciones y equipamiento del centro (pintura de exteriores, arreglo de muros, instalación de estores...), algo que no nos corresponde. Pero apenas conseguimos pequeñísimas mejoras. También el centro dedica una buena partida anual a mantenimiento (recolocación de baldosines, averías, reposición de puertas deterioradas, fugas de agua...). Pero el edificio no necesita retoques puntuales, sino una rehabilitación integral”, insisten las familias.

Una joya brutalista

El IES Sorolla se ubica en el corazón del barrio de Algirós, en un edificio singular terminado en 1968. Es obra de los arquitectos Miguel Fisac y José Ramón Azpiazu, en colaboración de los ingenieros Ramón Argüelles e Ignacio García. Obtuvo la Medalla de Oro de la Arquitectura (1994) y el Premio Nacional de Arquitectura de España (2002). El edificio, sin embargo, ya no es el que era. “Está muy degradado”, explican desde el AMPA. “Necesita una actuación urgente. El AMPA y la dirección del IES Sorolla llevamos años denunciando las pésimas condiciones y reivindicando mejoras e inversiones en el edificio y su equipamiento. Ya no podemos esperar más. Los alumnos no pueden esperar más. Es momento de pasar a la acción.”