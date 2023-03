Entre los muchos problemas que se han registrado estas Fallas, la mayoría derivados de la masificación y resueltos, también en la mayoría de los casos, satisfactoriamente, hay alguno que no es atribuible a la llegada masiva de personas para disfrutar de las fiestas. Es el caso de la falta de iluminación en los monumentos más señeros de la ciudad y más concretamente los del entorno de la Ofrenda, que habitualmente se apagan a las 10 de la noche para ahorrar energía y que han seguido así también estos días. Lo ha denunciado el PP muy de pasada pero era un comentario bastante común entre las personas que conocen ese entorno y entre quienes no lo conocen y se sorprendían de venir a València y no poder apreciar sus valores monumentales en todo su esplendor.

Sin explicaciones Entre los monumentos apagados desde primeras horas de la noche estaban el Micalet, la Catedral o la iglesia de Santa Catalina. Y lo han estado todos los días de la fiesta, incluidos los dos días de la Ofrenda, cuando estos monumentos se convierten en elemento esencial de ese acto por las miles de fotos que se hacen sus participantes con las torres de fondo. Según fuentes del Ayuntamiento de València, esto ha sido así por normativa. "Hay un decreto estatal que obliga a apagar las luces a las 22 horas y el ayuntamiento ya indicó en su día que acataría esta norma aunque el consistorio ya hubiera hecho los deberes y fuera referente en eficiencia energética", dijeron las fuentes.