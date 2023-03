La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València convoca per quart any consecutiu ajudes destinades a valorar i guardonar l’ús de la llengua pròpia en els establiments comercials. Concretament, són 34 ajudes per a ajuntaments que organitzen i concedeixen premis a l’ús del valencià en el comerç local. La Diputació subvencionarà fins al 80 % de les despeses generades per l’organització, la difusió i la celebració dels premis. El màxim d’ajuda està estipulat en tres mil dos-cents euros.

Com explica la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, les ajudes «són un al·licient més per al comerç local amb l’objectiu d’ajudar el sector del comerç de proximitat i, a més a més, defensar l’ús del valencià en els establiments». La diputada Dolors Gimeno explica que aquestes ajudes «són un al·licient més per al comerç local» Per a la valoració de l’ajuda a concedir es tindrà en compte que els premis s’atorguen per l’ús del valencià en la retolació, en la senyalització interna, en la documentació administrativa, en el marxandatge i l’ús del valencià en les xarxes socials. Els ajuntaments podran organitzar els premis d’acord amb la seua realitat socioeconòmica, però hauran de considerar, com a mínim, una d’aquestes modalitats: la primera, Premi al comerç local per l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés (factures, albarans, bosses, dissenys...); la segona, Premi al comerç local per l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, xarxes socials, programari de gestió...).