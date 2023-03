La vicealcaldesa de València y concejala de Empleo Sandra Gómez ha hecho un balance de los últimos 8 años en materia de creación de puestos de trabajo en la ciudad y de generación de riqueza. "En 2015, nos encontramos -ha explicado- una ciudad quebrada en lo económico y en lo laboral. Veníamos de la terrible crisis de 2008 y teníamos los peores datos de paro de la historia". Asimismo, ha recordado, "desde el ayuntamiento no se había trabajado en políticas activas de empleo y no se habían adoptado medidas nunca" para combatir ese gran drama humano y social que es el desempleo. "Em 2015, teníamos 73.235 desempleados, y hoy tenemos 24.000 menos, 49.171 desempleados, ello pese a haber pasado la terrible crisis de la Covid y pese a estar sufriendo los efectos de la Guerra de Ucrania". Eso sí, la vicealcaldesa "evita ser triunfalista" pues mientras "haya una sola persona" que no encuentra un empleo hay que seguir trabajando para ayudarles a conseguirlo.

"El proyecto de Valencia Activa ha funcionado muy bien" No solo se ha bajado de la cifra histórica de los 50.000 parados en València sino que también se ha logrado un récord de afiliaciones a la Seguridad Social. Estas 425.719 afiliaciones suponen la mejor cifra desde hace 17 años, ha puntualizado la vicealcaldesa. Por todo ello, Gómez ha subrayado: "El proyecto de Valencia Activa ha funcionado pues en estos 8 años el ayuntamiento se ha tomado muy en serio sus competencias y oportunidades". "La ciudad registra cifras históricas de empleo en todos sus distritos y, especialmente, en los barrios donde había más dificultades y donde se desplegaron las oficinas de Barris per l’Ocupació”, ha añadido. Otro aspecto destacado de este período de 2015 a 2023 es que el empleo "es de más calidad y mejor retribuido". Además, subraya la vicealcaldesa "se ha reducido el desempleo por distritos y la desigualdad en la ciudad, por tanto, se ha acabado con aquella València de dos velocidades que solo generaba empleo en algunos barrios". "Afortunadamente -ha matizado- ahora no ocurre como antes que en función del Código Postal donde vivías, tu nivel de renta o la falta de empleo variaba mucho". En este sentido, Gómez ha remarcado "el éxito" del programa "Barris per l'Ocupació" que ha permitido abrir 14 nuevos centros de asesoramiento y formación de empleo en otros tantos barrios como La Fonteta, Camins del Grau, Malilla, Marítimo, Orriols, La Torre, Castellar o Malva-rosa. Esta presencia en barrios y distritos se ha traducido en la reducción del desempleo y en la contratación de desempleados y generación de nuevos contratos. Así, ha habido notables reducciones del paro en Extramurs, -12,1%; L'Eixample, -11,7%; Camins al Grau, -10,2%; Benicalap, -9,9%; La Saïdia, -9,6; Jesús, -9,0% y Patraix, -7,9%. En esa línea, el concejal de Hacienda Borja Sanjuán ha añadido que en barrios como La Saïdia, Jesús o Benicalap más de 330 familias han encontrado un empleo en los últimos tiempos "lo que les ha permitido cambiar su futuro, planificar a largo plazo y tener un proyecto de vida". Eso sí, el reto pasa por conseguir que esos 49.171 desempleados "logren un trabajo, y para eso, tenemos que esforzarnos cada día los concejales del Ayuntamiento de València". Programa "Amunt Persianes" Por ende, ha añadido Gómez: “Hemos favorecido la economía local, que es la economía que está a pie de calle, a nuestros comercios, a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas empresas”, ha recordado Gómez, quien ha citado los planes específicos hechos para ellos, “con ayudas dirigidas a nuestra economía local y con iniciativas que nos ha permitido mejorar y aumentar nuestro tejido comercial”. Por ejemplo, "Amunt Persianes" ha permitido crear 157 nuevos negocios; e Invest in Valencia ha atraído 5,46 millones en inversiones, de 15 empresas tecnológicas que han creando 888 puestos de trabajo, merced a la instalación en la ciudad de firmas como Hyperion, Odoo, Arkhaus Arquitectura, CKS Consulting, Siemens Mobility, Commercetools, Lufthansa, Inoverit, o Adaptix Networks. En cuanto al fomento del empleo, las iniciativas impulsadas por el ayuntamiento de València han permitido que más de 11.000 personas se reinserten en el mercado laboral lo que se traduce en un impacto positivo para la economía local de 28 millones de euros desde 2021. Por otro lado, 17.689 autónomos, pymes y emprendedores se han beneficiado de ayudas y planes de formación por valor de 43,6 millones. La 3ª Feria de Empleo se celebrarán los días 4 y 5 de abril Borja Sanjuán ha subrayado que los datos de empleo “son muy buenos”, pero ha reconocido que “todavía quedan 49.171 personas que no han encontrado su oportunidad y por las que nos vamos a seguir esforzando con políticas de empleo, como la III Edición de la Feria del Empleo que celebraremos el próximo 4 y 5 de abril en la plaza del Ayuntamiento” que, ha destacado, “se convertirá en una macrosala de entrevistas de trabajo para que las personas que no tengan empleo puedan encontrar su oportunidad”, ha explicado. De hecho, en esta edición, la Feria duplicará el número de empresas participantes, ya que han confirmado su presencia un centenar de firmas, entre las que se encuentran algunas como Aquaservice, Balearia, Belloré Logistics o Caixa Popular, entre otras.