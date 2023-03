La peatonalización de espacios en el centro de València fue protagonista de infinidad de opiniones. El equipo de gobierno ha empleado el "Big Data" para tratar de demostrar las bondades que ha supuesto convertirlo en espacio de viandantes para dinamizar el comercio. Exactamente, en los patrones de consumo o, lo que es lo mismo, gastar o no en dichas zonas.

"En base a datos reales realizados por tarjetas, se establecen estos patrones de consumo" aseguró el concejal de Agenda Digital, Pere Fuset. Patrones divididos en tres entornos básicos y recientemente peatonalizados: Plaza de Ayuntamiento, Mercado y Reina. Comparando datos de agosto y septiembre de 2022 respecto a los mismos meses en 2019, el último verano normal antes de la pandemia.

"No es un estudio global, de cantidades, sino de patrones. Las Tarjetas y TPVs permiten ver el cambio, pero no de las cifras absolutas. No vamos a dar datos económicos, cuántos millones se han gastado, sino del número de transacciones".

Y aunque ha habido factores que pueden alterarlo a causa de la pandemia, "como que el consumo con tarjetas ha subido y ahora pagamos más a menudo, por ejemplo, un café cortado con una tarjeta que antes, hemos intentado reflejarlo". Razones por las cuales, al estudio fríamente estadístico habría que completarlo con la propia sensación en los comercios: la opinión en situ de los titulares o la observación de cuántos han podido desaparecer desde que se llevó a cabo las peatonalizaciones, que fueron después de la pandemia.

El estudio, realizado por Telefónica durante los meses de agosto y septiembre, -forma parte de la tanda de datos que, por ejemplo, meses atrás señaló el número de visitantes en Fallas-, refleja que todas esas zonas han crecido, en algún caso sustancialmente, las transacciones.

Más espectacular en el Mercado; mas moderado, en el Ayuntamiento

En concreto, en el total de Ciutat Vella se contempla un aumento del 67 por ciento del número de transacciones. Y de las zonas estudiadas, los aumentos han sido de un 157% (entorno de la Plaza del Mercado), 107% (Plaza de la Reina y entorno) y 22 % (entorno de la Plaza del Ayuntamiento).

En prácticamente todas las magnitudes (estos datos generales se dividen también en categorías: alimentación -mercados y supermercados-, restauración -bares, pubs, comida rápida y restaurantes- y moda -tiendas de moda, joyería, calzado, peletería...-), es el entorno de la Plaza del Mercado el que sale más beneficiado en todos los casos, mientras que el de la plaza del Ayuntamiento son seiempre más moderados. Incluyendo un único descenso, en el apartado de moda, que Fuset argumentó en "el cierre de alguna franquicia importante".

Por lo que respecta al origen de las transacciones, el hecho de que los estudios se hayan hecho en agosto y septiembre prima al origen extranjero de los mayores aumentos.

Son datos muy importantes en el punto de vista económico. "Hablamos siempre de datos superiores o muy superiores" a lo marcados del Banco de España.

Y a pesar de ese aumento en el número de transacciones por tarjeta a causa de la pandemia, la conclusión general, con la que pretende deshacerse más de un nudo, se señala que "la conversión en zonas peatonales no ha afectado negativamente la evolución de los gastos".