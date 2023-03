La vicealcaldesa de València y candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha hecho público el compromiso del Partido Socialista de realizar una campaña electoral “honesta, veraz, sin juego sucio, con respeto a nuestros rivales políticos y a los medios de comunicación frente a las desinformaciones, ‘fake news’ y las tergiversaciones continuas que está lanzando el Partido Popular”. Gómez, la única candidata que se ha comprometido en este sentido, realizó este anuncio durante el foro ‘Periodismo y política frente a las noticias falsas’ que organizó el Partido Socialista junto a Acicom en el centre Octubre y que contó con la participación de los periodistas Alfons García, subdirector del diario Levante-EMV, Alicia Martí, delegada de La Razón en la Comunidad Valenciana, y Patricia Moratalla, profesora de marketing y formación contra bulos.

Moción para el próximo pleno

En este sentido, la candidata socialista ha presentado una moción al pleno del mes de marzo para que los partidos políticos se comprometan a una campaña electoral “limpia, libre de bulos y noticias falsas”. “En el Partido Socialista hemos escenificado nuestro compromiso público con una campaña limpia y transparente. La gente está cansada de la confrontación, de las mentiras, de la desinformación y de unas trampas que últimamente está protagonizando el Partido Popular en esta ciudad. La campaña no se gana así. Nosotros la queremos ganar a base de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, del trabajo que hemos realizado en estos ocho años, que es el único valor en el cual se le puede pedir la confianza a los ciudadanos y ciudadanas”, ha manifestado la candidata socialista.

Gómez ha tomado la iniciativa para promover una campaña limpia ante la preocupación que le genera la campaña de “desinformaciones, desprestigio y noticias falsas por la que está optando el PP, una campaña tramposa, difundiendo fake news, bulos. Una campaña sucia en la que nosotros, obviamente, no vamos a participar. Y, por eso, vamos a protagonizar y escenificar una campaña limpia, sin trampas, sin mentiras y sin tergiversación”, se ha comprometido ante el público que llenaba la sala del centre Octubre donde se ha realizado el foro.

“No hace falta mentir tergiversar ni intoxicar sobre los rivales políticos para ganar una campaña. Todos queremos ganarla y mi deseo, obviamente, es que la gane el Partido Socialista porque creo que es lo mejor para esta ciudad”, ha finalizado.

Trabajando con el Podcast

Por otra parte, la candidata socialista continúa manteniendo contacto con la sociedad civil a través de las redes sociales y el podcast "Voces que me representan" que publica periódicamente y en el que conversa con personalidades valencianas referentes de diferentes ámbitos. Por el podcast ya han pasado personas tan relevantes como Carlos Sanjuán, el impulsor de la campaña ‘Soy mayor no idiota’; Dolors López, experta en salud mental, Amparo Requena, de Modeprán; el ex jugador del Valencia CF, Paco Camarasa, la youtuber Mery Soldier o la experta en conciliación, Diana Oliver. En el próximo "Voces que me representan", la candidata socialista conversará con Noah Higón sobre la situación de la sanidad.