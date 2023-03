¿Cuando se va del cuchitril que le dejaron como despacho?

No hay ninguna prisa, pero sí que es verdad que voy a intensificar las reuniones y espero que ese cambio se complete en breve. Ya se están haciendo las cajas.

¿Le dolió que lo desterraran de su despacho a un zulo?

Ni voy a negar que me han dolido cosas ni voy a hurgar. Paso página.

En el cambio de titularidad no han faltado las «chinitas» entre usted y Galiana: «anteponer lo personal a lo fallero», «tergiversar la realidad»...

De mi boca no ha salió ninguna palabra que no sea reconocer y agradecer el trabajo de Carlos Galiana por capitanear las fiestas hasta el éxito de 2023. Estábamos en una situación que todos sabíamos que era provisional y hemos esperado el momento adecuado con responsabilidad. Con la misma responsabilidad y generosidad que me fui, he vuelto. Y eso incluía que Carlos pudiera llevar a buen puerto las Fallas de 2023. A partir de ahí, el Reglamento es el mismo en 2023 que en 2020. Me habría gustado poder ratificar esa directiva, como él pudo hacer, e hizo, cuando yo me fui, a cuatro días de fiestas.

¿No hubo manera de mantener a nadie, inmolaciones aparte?

A mi me habría gustado continuar con ellos igual que he ratificado a todos los cargos intermedios. Tengo la conciencia tranquila: lo he intentado y de todas las maneras posibles. En algunos casos incluso de manera más notoria y hasta el último minuto. Han tenido las puertas abiertas y quien ha querido ha podido quedarse.

Viendo el elenco, había incompatibilidades manifiestas pero otras no. Por ejemplo, las dos «Marías».

Respeto su decisión y no me interesa remover más. Son gente que, además, en algunos casos son delegados de sector, con lo que ahora tienen puertas abiertas y obligación de seguir trabajando en la Junta Central Fallera.

Eso se ha visto mucho estos años y puede seguir viéndose: como soy antagonista me voy a la «escalera», no trabajo en ninguna delegación, y luego si me ofrecen vicepresidencia, me apunto. ¿Es reprochable?

Creo que el Reglamento Fallero es muy claro y que hay mucha gente que le gustaría estar en la Junta Central Fallera. El delegado de sector está para representar a los sectores y para trabajar por la fiesta en cualquiera de las delegaciones de esta casa, implicados. No se debe tolerar que alguien que está elegido pase más tiempo en otros asuntos que no aquí. Todos deben estar en una delegación, aportando. Hay que saber estar, no estar y cómo estar en el lugar donde estás.

¿Su gente nueva continuará en caso de éxito electoral suyo?

He hecho una directiva que podría continuar con cualquier partido y con cualquier cambio de gobierno. Esta gente no tiene carnet. Hasta julio seguramente no se configurará una nueva directiva. El suyo es un ejercicio de absoluta lealtad a la fiesta. A partir de ahí, hablaremos. No negaré que me gustaría que este proyecto fuera más allá.

¿Por qué su primera reunión ha sido con el Gremio de Artistas Falleros?

Es el sector más vulnerable y el más imprescindible. Si hablamos de los 700 millones de impacto económico, no es normal que se cierren talleres. Les voy a pedir, casi suplicar, que aporten ideas, que levanten la voz... tenemos una obligación moral y material con ellos.

¿Se ve dentro de un mes teniendo sus más y sus menos electorales no ya con el PP, sino con Nuria Llopis, en debates electorales?

Santi Ballester, Nuria Llopis y yo podríamos irnos de fin de semana, podríamos irnos a cenar o de fiesta y cada uno, con sus perfiles, llevarnos bien. Eso es lo que tiene como plus la gente que, además de política, estamos en fiestas. Es como cuando conocí a Sandra Gómez en el Consejo de la Juventud y se formó nuestra amistad. Debatiremos y cada uno defenderá su proyecto... si es que lo tiene.

En el resto de fiestas, las cosas le fueron bastante bien. Sus problemas fueron en las Fallas. ¿Se va a meter en charcos o le van a buscar?

Ser concejal de Cultura Festiva incluye también ampliar la mirada. Los falleros y falleras somos la comisión de fiestas, pero la fiesta es para el conjunto de valencianos y valencianas. Para los que pagan cuota e impuestos y para los que pagan impuestos. Y me corresponde velar por los intereses de todos y todas. No he venido a la gestión para lucirme y desfilar, sino a arremangarme