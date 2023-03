La Revista Española de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha publicado un artículo sobre los resultados de la investigación que lleva a cabo el Ayuntamiento junto a la Universitat de València (UV) para el biocontrol del mosquito tigre (Aedes albopictus) en la ciudad. Este trabajo, que consiste en la liberación de insectos que contienen cepas de la bacteria Wolbachia y que, al cruzarse con las poblaciones autóctonas, impiden la reproducción de los mosquitos, se basa en una novedosa Técnica de Insectos Incompatibles (ITT, por sus siglas en inglés). Su beneficio, han asegurado desde la Concejalía de Salud, no solo consiste en la reducción de las picaduras, sino también en una disminución de la probabilidad de transmisión de numerosos virus. Los primeros resultados de esta investigación se han presentado en diferentes congresos nacionales e internacionales.

De acuerdo con los datos obtenidos por este equipo, el 94% de las capturas realizadas en los 19 distritos de València presentan la bacteria del mosquito tigre, que ahora hay que sustituir por otra cepa diferente que sea capaz de generar una pausa irreversible en el ciclo biológico de este ejemplar, al provocar que los huevos de la especie sean inviables.

Estudios piloto con investigadores italianos

Para la segunda fase del proyecto se ha establecido una vía de colaboración con investigadores italianos que ya han realizado distintas investigaciones de campo similares en la ciudad de Roma "con resultados tremendamente prometedores”, ha asegurado el concejal de Salud, Emiliano García.

Estos investigadores italianos, que visitarán en las próximas semanas València, estudiaran las zonas de la ciudad donde se plantea llevar a cabo una serie de estudios piloto este 2023, así como colaborar en los procesos de cría masivos en laboratorio de machos del mosquito tigre que se planteen liberar.

El entomólogo del proyecto y expresidente de la Asociación Europea de Control de Mosquitos, Rubén Bueno, ha afirmado que “los casos autóctonos de arbovirosis como el Dengue, son desgraciadamente una realidad en países del sur de Europa en los últimos años, y estas novedosas estrategias de combate frente al mosquito tigre, nos permiten disponer de una potente herramienta preventiva adicional a las ya existentes”. Además, ha añadido, "no existe ningún riesgo para la ciudadanía, puesto que los machos de mosquito tigre que se liberan no pican a las personas y por tanto no generan ningún tipo de molestia”.