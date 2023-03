El primer mercado agrícola de venta directa de fruta y verdura por parte de productores locales celebrado esta mañana junto al mercado de Colón ha tenido una acogida tibia en el Pla del Remei. "La gente de este barrio no está acostumbrado al mercadillo y ha costado que se animasen, pero al final la acogida ha sido buena", apunta uno de los vendedores que asegura que volverán el próximo martes. "La gente aún tiene que conocernos, ha sido el primer contacto", añade un vendedor de naranja que daba esta mañana degustaciones de zumo para animar a la clientela. "Estamos aquí para dar más opciones al consumidor".

Los doce puestos que han participado en el mercado de huerta fijo (un día a la semana) impulsado por el gobierno de Joan Ribó en cuatro barrios (Pla del Remei, Malilla, Benimaclet y Castellar-Oliveral) han montado sus puestos a primera hora en la calle peatonal anexa al Mercado de Colón. Frente al éxito de público y ventas de los mercados de proximidad en Benimaclet y Castellar en el Pla del Remei la acogida ha sido menor . Alrededor de las paradas, donde se vendían brócoli, col, zanahorias, alcachofas, espinacas, naranjas y otros productos de temporada, algunos de producción ecológica, y también productos apícolas y panes artesanos, muchos curiosos y vecinos paseando y ojeando el género y menos comprando. Las ventas andaban a media mañana al 50% de lo que han sido en otros mercados de huerta celebrados, estos en sábado no en martes, en Benimaclet o Castellar.

Colón se para

Como estaba previsto el Mercado de Colón paró por completo en protesta por la iniciativa y apoyo a los cuatro vendedores de productos frescos (una frutería, una carnicería, una charcutería y una pescadería) que funcionan en el sótano del edificio modernista, propiedad municipal y gestionado por la empresa municipal Aumsa. Cerraron sus puertas los tenderos de Colón y, en solidaridad con ellos, los restaurantes y cafeterías para asombro de muchos vecinos acostumbrados a almorzar en sus terrazas que hoy han tenido que irse a otro sitio.

Los vendedores de Colón retomaron su actividad a las 14 horas, una vez desmontado el mercado de agricultores. Unos y otros tendrán que seguir conviviendo al menos las próximas dos semanas, según lo acordado este lunes con el concejal de Agricultura, Alejandro Ramón. Vendedores y ayuntamiento volverán a reunirse el 18 de abril para evaluar el impacto del mercado agrícola en las ventas de los tenderos de Colón.

"No nos sentimos cómodos en esta situación, lo nuestro es estar detrás de los mostradores", asegura el portavoz de los vendedores de Colón, José Manuel Manglano, quien insiste en el apoyo a los agricultores valencianos y al mismo tiempo en la "competencia desleal" que supone la tira de contar junto a sus negocios. "No tiene sentido aqui", asegura Manglano. "La ciudad tiene 14 mercados municipales con muchos puestos vacíos ¿por qué no llevan allí a los agricultores?".

Algo a lo que una de las vendedoras del mercadillo de proximidad con puesto fijo también en Russafa respondía que salir a la calle y recuperar la tira de contar "es una reivindicación histórica". También, aseguran, "en la calle vende más".