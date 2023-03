María Ángeles Monteagudo se ha alzado con la edición 2023 del concurso de titaina que organiza Mi Cub y que reúne a cocineras de los poblados marineros para exhibir las mejores recetas del producto estrella de la Semana Santa. En esta ocasión, el premio se lo lleva una vecina de la Malva-rosa, originaria de Nazaret, en cuya cazuela bulló durante horas el tomate "en conserva a trocitos. Iba a hacerlo natural pero la chica que me lo vendió en el mercat del Cabanyal me recomendó que lo hiciera con la conserva" para, tras combinarlo con el ajo picado, piñones, el pimiento entreverado, el pimiento italiano, la "tonyina" junto con la pizca de azúcar, dejar vista para sentencia la mezcla. Y un toque especial: "el aceite de oliva virgen de Porcuna, que es el pueblo de Jaén de donde es mi marido". "Es la receta de mi cuñada, aunque con el puntito mío y mi padre era maestro de cocina en un barco. Algo he debido heredar, porque no había hecho titaina muchas veces".

Carmen Lacomba, ganadora de la pasada edición, Juani Zapata, María Domenech y Ángel Zarzo formaron también parte del concurso, celebrado en el Mercado Colón, dentro de la campaña de Mi Cub de promocionar una receta típica valeciana cada estación. Fáciles, con ingredientes propios y naturales. Cada cocinero aportó su propio "toque", siguiendo las recetas transmitidas entre generaciones y que en la Semana Santa Marinera es uno de los platos emblemáticos.