La Junta de Gobierno de este viernes aprobará la denominación como Jardín de Nino Bravo al espacio verde que, desde hace décadas, existe en la calle Lleida, junto a la calle Sagunt, en la zona donde residía el cantante valenciano.

De esta manera se concederá al artista un nuevo reconocimiento, en este caso más cerca de su zona de adopción, que ya estaba referenciada con un busto que lleva su nombre. Aparte, también existe una calle a su nombre en la zona de la Ciudad de la Justicia.

Esa superficie ajardinada está en proceso para su remodelación integral, incluyendo la peatonalización de lo espacios, con la idea de que esté finalizada a finales de 2023.

El pasado mes de septiembre se aprobó una moción presentada por Ciudadanos para el bautizo de esta zona, que no tenía ningún nombre específico pero que, precisamente, es conocida popularmente como Jardín de Nino Bravo. El servicio de Jardinería no ha puesto poblema porque "el hecho de que exista una calle no interfiere a que el jardín también pueda llamarse como tal".