"El parque solar urbano más grande de España". Así se ha definido el proyecto Requiem in Power, que empezará a instalarse durante el mes de mayo, una vez solucionada la licitación. Un proyecto en el que el ayuntamiento destaca la originalidad del mismo "que ha generado mucho interés, incluyendo medios de comunicación extranjeros".

El proyecto, en esencia, supone utilizar como campo solar una zona de la ciudad donde las placas solares no molestan ni los vecinos tienen quejas: los tejadillos de cada uno de los cementerios municipales.

El concejal Alejandro Ramón, que aúna precisamente Transición Energética y Cementerios en sus competencias, ha dado a conocer las cifras del proyecto en su primera fase, presta a empezar: 6.658 placas instaladas en la parte superior de los camposantos, sobre 15.000 metros cuadrados, con un coste de 3,2 millones de euros, con 99 puestos de trabajo, quince de ellos que se quedarán permanentes, y una producción de energía "que evitará mil toneladas de CO2" y que debe tener un destino. "La primera opción es el autoconsumo en un radio de dos kilómetros, que cualquier instalación municipal o pública pueda acogerse a ella.

La segunda es llevarla a la red y que la copmañía eléctrica haga una compensación económica y la más interesante es buscar una fórmula para que la ciudadanía se pueda adherir a ella sin tener que instalar las placas en su vivienda. Una comunidad energética. Estamos buscando a través de la futura empresa mixta el modelo para ofrecer que esta energía esté al alcance de los barrios limítrofes puedan tener un acceso económico rápido".

Por una cuestión de lógica, el Cementerio General se lleva la mayor instalación, habida cuenta de sus dimensiones: cuatro mil de las siete mil placas. Con la particularidad de que tan sólo se instalará de momento en la Sección 19, la que discurre paralela al aparcamiento del Bulevar Sur. "Con lo que tenemos todo el resto de secciones para, si se considera, poder seguir instalando más en el futuro. Si se quiere, esto es sólo el inicio". Campanar, Cabanyal, Grao y Benimàmet también acogerán estas instalaciones.

Surgió de una simple observación

Alejandro Ramón destacaba especialmente la singularidad del proyecto "por tratarse de una zona urbana. En el exterior es mucho más fácil, pero en la ciudad, encontrar zonas así de amplias, es mucho más complicado". Requiem in Power (se ha decidido evitar el acrónimo, "RIP", con el que se presentó inicialmente) surgió de algo tan sencillo como levantar la vista. El edil no dudó en reconocer que se le ocurrió a él mismo. "Simplemente un día, haciendo una visita, viendo la gran cantidad de superficie que hay disponible, pregunté si técnicamente era posible, si había algún inconveniente. Me dijeron que no. Rápidamente insté a estudiarlo. Este proyecto es sólo es un inicio, pero se puede ampliar muchísimo, porque el Cementerio General es sólo una parte la que se ha utilizado".