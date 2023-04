José Verdeguer, charcutero, lleva 11 años trabajando en el mercado Mossén Sorell. Desde hace casi dos, José presencia, día a día, cómo el interés por el lugar está cayendo debido, entre otras cosas, a que varias paradas del centro se encuentran cerradas y sin una solución. La sensación de los integrantes del mercado municipal es de decepción y abandono.

"La preocupación máxima es la dejadez por parte de la administración hacia los mercados. Llevamos un año y pico súper abandonados, aunque en realidad siempre lo hemos estado", asegura. Las principales urgencias del lugar son la señalización, la iluminación, y el abandono de las paradas. "Que una parada esté cerrada y no se le dé solución a eso, no lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Pero que dos paradas lleven un año cerradas, a la que se le ha sumado una tercera que cerró en octubre, y todas tengan el cartel de "Se traspasa"... Eso no lo entiendo. La normativa municipal dice que a los tres meses de estar la parada cerrada es abandono de parada. Y tienen que quitarle la adjudicación", cuenta. Ha preguntado "por activa y por pasiva" a empleados del ayuntamiento por este asunto pero, asegura, le dicen que "eso es cuestión de la concejalía", que no le pueden informar sobre esas cuestiones.

Sin señalización ni buena iluminación

Desde la calle, nada concreto invita a entrar. No queda claro qué es lo que ocurre dentro del edificio. Los puestos llevan denunciando este aspecto desde la creación del espacio comercial. "La gente asoma el morro, saca el morro, y se va", cuenta José. Una vez dentro, lo que se encuentra el visitante son varias persianas bajadas con el cartel de "Se traspasa".

En cuanto a la iluminación, "durante el día más o menos el lugar tiene vista, pero durante la noche, que abrimos jueves y viernes, tú vienes por la calle y esto parece un tanatorio. La iluminación es un desastre. Todos los que abrimos hemos tenido que poner luces por nuestra cuenta para que la iluminación sea más intensa y por la noche el lugar sea más visible", explica Verdeguer.

También han reclamado que les pongan cartelería, incluso propusieron pagarlo entre todos, pero les dijeron que no era posible porque "se trata de un edificio protegido". "¿Pero los cristales están protegidos? — critica José — Tú en el cristal puedes poner en grande 'Mercado Municipal Mossén Sorell'. Y un directorio en las cuatro puertas".

Se trata de una ubicación, además, con valor histórico, pues Mossén Sorell se levantó en 1932 sobre las ruinas del incendio ocurrido en el año 1878 de un antiguo palacio gótico perteneciente al conde de de Albalat.

Verdeguer asegura que nunca les ha visitado nadie de la administración a preguntarles qué tal les va o en qué les pueden ayudar. "Dicen que no nos pueden informar, pero a mí esto me preocupa, porque esto es mi vida. Yo tengo aquí mis ingresos y mis gastos. Voy a hacer 12 años aquí y como esto está ahora no ha estado nunca".