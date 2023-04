La Semana Santa Marinera no tiene "madrugà" propiamente dicha. Pero el Viernes Santo se madruga de verdad para cumplir con uno de los actos más característicos de la misma, y que se produce por partida doble.

En el barrio del Cabanyal conviven las hermandades de dos parroquias, la de Los Ángeles y la de San Rafael. Cuando el sol empieza a aparecer entre sus calles, los tambores anuncian el inicio de uno de los rituales más masivamente seguidos durante los diez días de festejos. En esta ocasión, el Cristo del Salvador salió por las calles del barrio para ir a parar a una tienda de restauración de muebles antiguos. Allí estaba su particular primo hermano, el Cristo del Salvador y el Amparo, que se exhibe en su interior junto a las Tres Marías. Es el momento del encuentro entre ambas. El visitante entra en su interior, cursa visita y espera nuevamente la salida en el exterior. Desde ahí, y rodeados de una muchedumbre, se trasladados a hombros.

Es uno de los días en los que la organización se tiene que multiplicar, cuando no ponerse seria: hay cientos de personas por detrás y demasiadas por delante. Las tallas se paran continuamente para cambiar de porteador y las calles son estrechas. No es fácil, pero es pasional, aunque obliga a hacer una cadena humana. Así van discurriendo durante un buen tramo hasta que, al llegar a la calle Pintor Ferrandis, los caminos se separan. Vuelven a acercarse, cuidando de no chocar, y es la imagen del Salvador la que se marcha en dirección al mar, mientras la del Salvador y el Amparo se quedará recorriendo las calles en solitario en un Via Crucis. De vez en cuando, el primero de ellos se gira a modo de despedida. Los aplausos rematan el ritual.

Primera plegaria al sol y al mar

Una muchedumbre acompaña la imagen del Salvador en dirección al mar. Será la primera de las dos ofrendas marineras del día. El sol ya la levantado un poco y la vista es ideal. De hecho, es la primera vez desde 2018 en que los actos se celebran al completo y sin interrupciones. Poca gente ajena a la procesión contemplan este paso. Algunos corredores, ciclistas y madrugadores de ese tipo, porque es festivo y a las ocho y poco de la mañana no se suele pisar la arena todavía. Allí, se lleva a cabo el rezo de oración y el lanzamiento de una corona de laurel. Para no olvidar de donde se viene, de todos aquellos hijos del barrio que no regresaron y de aquellos que intentan llegar a la particular tierra prometida y se quedan en el camino.

Después, con el sol mucho más levantado y las arenas mucho más ocupadas, se llevará a cabo la segunda visita, la del Cristo del Salvador y el Amparo.

Es la primera parte de una jornada, la del Viernes Santo, que espera al desfile del Santo Entierro durante la tarde. Desde primera hora, y desde la noche anterior, manos anónimas ya han puesto y atado sillas para poder ver el paso de las hermandades, cofradías y corporaciones durante cinco largas horas (es mucho para cualquier procesión, es poco para cualquier procesión de enjundia en Semana Santa). Se prevé calles llenas, tanto de fieles e impenitentes que la contemplan del primer al último vesta como de curiosos que estarán en rotación constante.