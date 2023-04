Existe, en el sureste de una península en alguna parte, un lugar extraordinario: casi imposible. Un lugar rodeado por una huerta histórica milenaria. También, ese lugar tan difícil de imaginar, es uno de los pocos casos en el mundo donde se dan, a la vez, la pesca marítima y la continental. Y está en el punto exacto del globo terráqueo donde más probable sería seguir la llamada “mejor dieta del mundo”, el tipo de alimentación más saludable para las personas, y también una de las más saludables para el planeta: la dieta mediterránea. Sin embargo… Esa no es la realidad dominante en el territorio.

“Los valencianos y valencianas llevamos muy dentro nuestro territorio, la horta… Ahora bien, nos falta un poco de coherencia”, explica Josep Manuel Pérez, jefe de sección de Agricultura y Horta en el Consejo Alimentario Municipal de València (CALM). Este organismo de participación, del que forman parte más de 40 organizaciones y entidades, junto al Ayuntamiento de València, tiene el objetivo de “promover un sistema agroalimentario local más sostenible, saludable y justo”.

Para su puesta en marcha, lo primero que se hizo fue establecer una estrategia alimentaria municipal con un horizonte para 2025, y fue aprobada en el pleno por todos los partidos, por unanimidad. Lleva seis años en funcionamiento y cuenta con cinco grupos de trabajo encaminados a fomentar la compra pública agroalimentaria, extender la idea de la alimentación saludable y sostenible como un derecho, acortar la cadena de producción, distribución y consumo (los mercadillos de proximidad de la huerta son un ejemplo de esto), ayudar al buen desarrollo del sector pesquero, o evitar el desperdicio alimentario, entre otras cosas.

Josep Manuel Pérez asegura que “en realidad, no hemos avanzado mucho más que otras ciudades, pero al generar este espacio de gobernanza y de trabajo conjunto creo que podemos estar orgullosos”. La gente que trabaja en el organismo se lo toma realmente en serio. Sin embargo, a la ciudad de València, a pesar de que cada vez está más cerca de conseguirlo, aún le faltan varios pasos que dar para gozar de una alimentación saludable y sostenible.

El potencial del territorio

Andreu Escrivà, valenciano, ambientólogo y divulgador climático, asevera que “tenemos las condiciones ideales para ser una ciudad líder en alimentación sostenible y saludable en el mundo. En la parte alimentaria se han dado pasos importantes, pero faltan aún por dar. Los valencianos tenemos que ir más allá de la admiración de nuestro territorio”. Precisamente porque tenemos espacios como l’horta rodeando la ciudad, enfatiza, “tenemos que liderar esa transición”. Para él, la huerta de València es la mejor de Europa.

Las definiciones de alimentación sostenible y de alimentación saludable casi coinciden. Parece, entonces, que lo tengamos servido en bandeja, que todo esté preparado, mágicamente, para que nos percatemos como sociedad de hacia dónde tiene que virar nuestra dieta. Una buena alimentación y unas buenas políticas alimentarias son fundamentales para nuestra salud y para la salud del planeta, explica Escrivà. “Ya no sorprende tanto hablar de dieta y cambio climático. Hace seis años te miraban rarísimo al hablar de eso. Cuando presenté mi primer libro, en 2016, en una de las primeras presentaciones me preguntaron: ‘¿pero esto de que las vacas emiten, qué es, que el filete a la plancha suelta algún gas?’ Ahora todo el mundo lo ubica. Ahora todo el mundo sabe que lo que comemos importa”, cuenta.

El principal problema en este sentido ha sido que los países, “cuando son más ricos, comen más carne, es una tendencia. Y ha habido una serie de países que han ido incrementando su consumo de carne, un nivel de consumo que no es sano ni sostenible”, explica el ambientólogo. A día de hoy, en el mundo, comemos seis veces más carne que nuestros antepasados, según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Por eso la industria cárnica se ha convertido en la segunda que más gases de efecto invernadero emite en el mundo.

Aumento de la producción de carne en el mundo desde los años 60

Los países que más carne consumen en el mundo, según la FAO

Pero una dieta sostenible y saludable no tiene que ver únicamente con la proteína animal, a pesar de que, en el caso de España, el país de la Unión Europea que más carne consume, éste sí sea el primer punto a abordar, los principales deberes pendientes. Escrivà también explica que la alimentación en el mundo, además, tiene que girar hacia “recuperar la temporalidad, apostar por la cercanía, e intentar alejarnos de la agricultura intensiva”.

Recomendaciones de la OMS

Según la OMS, lo saludable sería no superar los 21 kilos de carne al año por persona. Pero, según el Informe del Consumo de Alimentación en España de 2021, el ciudadano medio de la Comunidad Valenciana consume 45’22 kilos al año, más del doble. En comparativa, la OMS recomienda consumir alrededor de 18 kilos de legumbres al año, y en la zona se consume por cabeza, según datos de 2021, 3’38 kilos. Es decir: menos de un cuarto de lo que se debería. En este sentido, la FAO asegura que "la producción y el consumo de legumbres es un arma fundamental para luchar contra el cambio climático”. Respecto a otras fuentes de proteína, como el pescado, los valencianos consumen 6 kilos menos de lo que recomienda la OMS, que son 20 kilos al año. En cuanto a huevos, la Comunidad Valenciana consume 9 kilos per cápita, frente a los 16 recomendados aproximadamente. En lo referente a frutas y verduras, eso sí, el territorio entra dentro del rango. Pero, al igual que en casi todas las partes del mundo, debido a la globalización, no todas esas hortalizas y frutas vienen de cerca. “La gente está empezando a preguntarse: 'oye, ¿por qué me estás trayendo una naranja de Sudáfrica?'”, corrobora Escrivà.

El impulso que falta

El ambientólogo apunta a que lo que falta es el impulso ciudadano: exigir facilidades para este tipo de alimentación (mediterránea y de proximidad) activamente. “Tenemos que empezar a hablar de esto en nuestras ciudades. Unirnos y reclamar. Influir en los presupuestos participativos inventándonos propuestas en esta dirección. O pedirlo directamente, a una cadena de supermercado o a un político que veamos. Los padres, por ejemplo, también pueden influir en los menús escolares”.

Desde el CALM, Josep Manuel Pérez piensa que hace falta un organismo gestor más allá de un Consejo Alimentario Municipal: “hacen falta recursos y generar una estructura específica. Antes los ayuntamientos no tenían departamento de Servicios Sociales, pero se creó porque se vio que era necesario. Los municipios tienen que darse cuenta de que esto tiene que formar parte de su estructura. En resumen, hace falta mucho más personal encargado de gestionar esto. La administración tiene que poner muchos más recursos humanos”, señala, para “así facilitarle esa transición al consumidor”.

Alimentación y cambio climático

La alimentación, por sí sola, según un trabajo de investigación publicado por Nature, una de las principales revistas científicas del mundo, contribuirá con 1º más al incremento de las temperaturas en 2100. Cada grado de aumento de temperatura, aunque pueda parecer poco, es muchísimo. La temperatura del mundo tan solo ha subido hasta ahora 1’2º, y solo eso ha hecho falta para estar metidos de lleno en una emergencia climática. Introduciendo cambios en la dieta planetaria se podría evitar el 21% del calentamiento global de los próximos años, según el estudio. “Los patrones actuales de consumo y producción son incompatibles si lo que se persigue es un futuro climático seguro”, aseguran.

Andreu Escrivà avisa: “Si como sociedad ignoramos estas cuestiones nos estaremos echando piedras sobre nuestro propio tejado. Estaremos bloqueando puertas, apostando por una alimentación mas insana, por más problemas ambientales y no mirando por la economía de nuestro territorio. No podemos conformarnos: tenemos en nuestra ciudad la posibilidad de liderar ese cambio”.

València lo tiene todo para ser líder mundial en alimentación sostenible y saludable. Tanto la ciudad como la comunidad autónoma tienen que ver qué van a hacer con esa ventana de oportunidad. Qué van a hacer con esta tierra extraordinaria.