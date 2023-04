En la Semana Santa, el sábado es el día del despiste. A efectos litúrgicos ya se ha hecho todo lo que había que hacer: se ha prendido, se ha paseado, se ha clavado y se ha enterrado a Jesús. Pero hubo para esperar nuevos acontecimientos hay que esperar. Tres días dice la tradición, pero el programa de festejos -en València y en cualquier otra parte- lo acorta, como no puede ser de otra manera. Pero deja al sábado bastante viudo. Es por ello que lo mejor que pueden hacer cofradías, corporaciones y hermandades en València es lo que mejor saben hacer: socializar. El Sábado de Gloria pasó tranquilamente en las diferentes sedes, sabedores que la fiesta está a punto de finalizar, aunque con la satisfacción de que, esta vez sí, se ha podido celebrar sin problemas externos. Se escuchaba música de altavoces. Con la ventaja para ellos de que no es el lleno agobiante de las Fallas. Lo que demuestra también, por otra parte, que la Semana Santa Marinera sigue siendo una bastante desconocida en la ciudad y nula más allá. Pasan los años y sigue sin hacer prácticamente ninguna mención a la misma. Es verdad que hay ciudades donde son de otra galaxia y que en Fallas sólo aparecen las de València. Pero las singularidades de la fiesta, y su particular modestia, también llamada sabor, se quedan para los de casa y algunos visitantes ocasionales.

34 Sabor tiene que se canten «albaes» al paso de un Cristo Yacente; o incluso que una cantidad muy pequeña de personas -por el día y por la hora- contemplen el paso del sudario por las calles del Grao. También lo tiene que los templos se llenen de pequeños puntitos de luz cuando los asistentes entran en los mismos -que también tiene su peligro- portando frágiles velitas que han sido encendidas. La Bendición del Fuego que anuncia esa Resurrección que hoy se celebrará a lo grande y que saludaron, a medianoche, los fuegos artificiales. 22