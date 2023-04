El buen tiempo no solo ha llenado los merenderos con quienes han aprovechado este lunes de Pascua para disfrutar del festivo. Quienes no han salido de la ciudad han encontrado una alternativa para 'comerse la mona'. Durante todo el día, los jardines del Turia han estado a tope. Deportistas, grupos de personas paseando y cientos de ellos han aprovechado las zonas ajardinadas para tomar el sol y disfrutar el buen tiempo. Una muestra de ello ha sido la más que notable afluencia de bicicletas en el antiguo lecho del río. No cabía ni una más.