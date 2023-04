El absentismo escolar es un grave problema social que deja cifras preocupantes en la ciudad de València. Según informa la concejala de Educación Maite Ibáñez, los técnicos municipales de prevención del absentismo han registrado un total de 445 casos de niños y adolescentes que no asisten a clase con normalidad. Según cifras del curso 2022 y 2023, 126 alumnos de Primaria y 319 de Educación Secundaria Obligatoria faltaron a las aulas de los colegios e institutos de València -públicos, privados y concertados- por causas no justificadas. Todos ellos, indica la regidora, «son casos que se están tratando por parte de los técnicos municipales» para reintegrar a los alumnos a la actividad educativa mediante recursos puestos en marcha en los últimos tiempos como la Comisión Municipal del Absentismo Escolar y la Oficina Municipal contra el Absentismo Escolar.

Tal como señala la concejala, recientemente se ha abierto en la calle Tirant Lo Blanch, en el distrito de Quatre Carreres, esta oficina municipal para prevenir y combatir la ausencia retirada de niños y adolescentes de las aulas. Este recurso pretende aglutinar y coordinar el trabajo que ya venían realizando 11 técnicos municipales desde los centros juveniles de Campanar, Russafa y Patraix (Área A), y en los centros juveniles de Orriols, Campoamor y Grau-Puerto (Área B). Esta tarea complementa la labor de la comisión municipal creada desde la concejalía de Educación con presencia de todos los agentes implicados: centros educativos, Fampa, asociaciones de vecinos, Servicios Sociales, Fiscalía de Protección al Menor, Policía Local y sindicatos, entre otros estamentos.

El análisis de este fenómeno educativo y social permite determinar cuáles son las causas que lo motivan y tratar de ponerle solución en estrecho contacto con los profesores, las familias afectadas y los propios centros educativos. Así, señala Maite Ibáñez, los técnicos municipales contra el absentismo señalan que detrás de estas altas cifras hay «familias desestructuradas aunque no es el único factor que explica» esta situación. También hay «casos de bullying» que llevan a los alumnos que lo sufren a no querer ir al colegio o al instituto. Y una novedad que nos ha traído la pandemia: «una fobia social que muestran algunos jóvenes que no quieren volver a clase de forma presencial después de haber estudiado durante la epidemia con pantallas». También hay otra parte del absentismo escolar que se explica por lo que se llama «la escolarización sobrevenida», con estudiantes que se han incorporado con el curso empezado, por ejemplo, por la Guerra de Ucrania, o por otras casuísticas, y no se adaptan.

Sea como fuere, la primera misión de la concejalía de Educación tiene que ser «lograr la educación plena de los estudiantes y detectar estas situaciones de absentismo escolar para ponerles remedio mediante el seguimiento en todas las edades». No en vano, concluye Maite Ibáñez, «el absentismo es el primer sín toma de un futuro abandono escolar y por ello hay que actuar sobre el problema de forma rápida». Para detectar qué lo provoca y cómo se puede solucionar, finaliza.