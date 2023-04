Las cámaras del Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella ya han propiciado dos millones de euros de ingresos por las multas impuestas a conductores no autorizados que entran en la zona restringida al tráfico. Así lo ha asegurado hoy el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, quien asegura que las cámaras son "un castigo" que responde al "afán recaudatorio del gobierno de (Joan) Ribó". Desde que entraron en funcionamiento las cámaras han cazado a miles de infractores y se han impuesto más de 110.000 sanciones, según los datos a finales del mes de marzo.

“Es un absoluto despropósito”, ha considerado Giner, quien cifra la media de recaudación de la APR en unos 100.000 euros y 5.000 multas al mes. “Aunque hemos tenido picos muy preocupantes como el del mes de agosto, cuando las cifras se dispararon a los 400.000 euros en un solo mes, o el pico de las Fallas”, ha explicado. “Lo que tiene que hacer el gobierno de Ribó es apagar las cámaras de una vez por todas y sentarse con los vecinos, con los colectivos falleros y con los comerciantes y empresarios que operan en la zona, porque no tiene ningún sentido que la cifra de recaudación siga siendo la misma que el primer día”, ha censurado.

“No tiene sentido que un año después se sigan poniendo las mismas multas que el primer día en el que se pusieron en marcha las cámaras. Esto ya no se puede asociar con desconocimiento ni con el periodo de adaptación. Lo único que demuestra es que la medida no ha sido en absoluto acertada, no se ajusta a las necesidades del barrio y entra en conflicto directo con la vida diaria de los vecinos y los usuarios de la zona. Que admitan ya de una vez por todas el error y la eliminen”, ha continuado Giner.

Más zonas ORA

Giner ha recalcado que "necesitamos una ciudad más sostenible, pero el camino no es tratar a los valencianos como delincuentes”, ha señalado. Además, Giner ha lamentado al afán recaudatorio del gobierno de Ribó. “Y el problema no son solo los dos millones de euros en multas de la APR. Este gobierno también tiene otros ejemplos de afán recaudatorio como por ejemplo la ORA, que ha aumentado 2.300 plazas en tan solo un año, y con aspiraciones de llegar hasta las 10.000 en toda la ciudad de Valencia”, ha denunciado al respecto.

“Tan solo en 2022, el gobierno de Ribó recaudó 8,1 millones de euros por el concepto de la ORA, mientras que los barrios siguen perdiendo plazas de aparcamiento en superficie”, ha lamentado. “Por eso, yo estoy totalmente en contra de la APR y de la ORA, por ser medidas que lo único que buscan es el dinero del vecino, no mejorar la ciudad”, ha lamentado. De este modo, Giner ha prometido apagar las cámaras de Ciutat Vella y no renovar el contrato de la ORA una vez haya expirado, eliminándola de manera efectiva en Valencia. “Solo dejaré plazas reservadas para comerciantes y vecinos en las zonas tensionadas, pero siempre gratuitas”, ha indicado.

“De todos modos, no sé para qué quiere Ribó 2 millones de euros en multas por la APR y otros 8 en ORA, si luego no es capaz de invertirlo en mejoras para los vecinos de Valencia”, ha señalado, y ha recordado que el gobierno de Ribó cerró 2022 con 80 millones de euros en el remanente. “O lo que es lo mismo, 80 millones de euros en inversiones que nunca se hicieron”, ha concluido.