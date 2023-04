El grito ha sido unánime: “¡No al cierre!”. Numerosos vecinos de la Fuensanta se han manifestado frente al que ha sido su centro de salud durante cerca de 50 años porque la Generalitat planea trasladar el consultorio a un local de la calle Quart de les Valls, en el barrio de La Luz, a unos 10 minutos caminando. El local que dejan, aseguran los vecinos, será empleado para acoger un archivo del Hospital General.

“Aquí el problema es que la gente asignada al centro de salud es muy mayor”, explica Carmen Ballester, trabajadora del centro de salud. “El barrio de la Fuensanta está muy envejecido, y muchas personas no pueden coger el autobús para ir a otro consultorio. Pero eso los políticos no lo ven. Nosotros hemos llegado a cambiar pañales de personas mayores. Los responsables de todo esto no pisan la calle y no son conscientes de la situación”, lamenta la sanitaria.

Desde Sanitat indican que el nuevo local permitirá a los profesionales del consultorio –3 médicos de familia, 1 pediatra, 3 enfermeras, 1 administrativo, 1 TCAE y 1 celador– seguir prestando asistencia con “mejores condiciones”, pero Ballester discute la supuesta mejoría. “Aquí ya disponemos de un local. Que lo arreglen. Tenemos espacio para nueve médicos y solo hay tres”, subraya sobre un ambulatorio que tiene asignada de 3.545 adultos y 591 pacientes pediátricos

Al discurso de la trabajadora se enganchan varios vecinos de la Fuensanta y usuarios del consultorio, que insisten en el envejecimiento del barrio. “Yo tengo 76 años y aún puedo moverme, pero los vecinos de más de 80 tendrán que coger el autobús en verano y en invierno. Habrá muchos trompazos. Eso no puede ser”, dice José Antonio Pérez. “Mi marido tiene cáncer y va a menudo al médico, es una idiotez coger ahora un autobús cuando llevamos toda la vida yendo al mismo médico de cabecera, que lo tenemos enfrente de casa ”, añade Mari Carmen Gómez.

El malestar de los vecinos tiene un trasfondo más amplio, pues la pérdida del centro de salud es el último de muchos recortes en servicios e infraestructuras. Lo cuenta Joaquín Otero, presidente de la Asociación de Vecinos de la Fuensanta: “El barrio está abandonadísimo desde hace muchos años. Se está produciendo un desmantelamiento. Nos han quitado el centro de salud y todas las entidades bancarias, nos quitaron los servicios sociales llevándolos a Patraix, suprimieron el paso del autobús por la calle principal. Están desertizando la parte vieja del barrio y parece que cuanto peor para nosotros, mejor para los responsables de todo esto”.

Protesta en clave electoral

Tras el discurso pronunciado por la portavoz de la asociación de vecinos, Pilar Ogalla, en el que fijaba las reclamaciones del vecindario y enfatizaba el lema de la manifestación –”¡No al cierre!”, largamente repetido y coreado–, han tomado la palabra los candidatos a la alcaldía Fernando Giner (Cs) y Maria José Catalá (PP) para ponerse del lado de los vecinos en una protesta que por un instante ha adquirido tintes electorales.

Primero, Giner ha dicho que “el barrio está abandonado porque además de la plaga de ratas” ahora se queda sin un servicio tan básico como es el centro de salud. “No lo permitáis, me vais a tener a vuestro lado”, ha proclamado. Seguidamente, la candidata popular se ha comprometido a mantener el consultorio abierto si gana las elecciones municipales y su partido vence en la Generalitat.

Lejos, junto a una mesa de recogida de firmas, un matrimonio mira la escena con recelo. “Cuando no hay elecciones aquí no viene ni Dios. Ahora vienen y le chocan la mano a todo el mundo, pero dentro de un mes si te he visto no me acuerdo”, opina Inmaculada Guillem, a lo que su marido Toni agrega: “Solo un ejemplo, ahora estamos en periodo electoral y se han puesto con la poda y la limpieza de jardines, pues los aspersores estaban tan enterrados que los están sacando como si aquello fuera la tumba de Tutankamon”.