El nuevo vial de la ciudad deportiva del Levante invade zona verde de las viviendas de los expropiados de la Punta

El nuevo vial para el tráfico de la futura Ciudad Deportiva del Levante UD con conexión directa desde la carretera del Saler (CV-500) que el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, anunció en el último pleno del Ayuntamiento de València, genera demasiadas dudas técnicas, entre ellas, la complejidad de salvar el talud de la propia autovía del Saler y la afección a la zona verde de las viviendas de las familias expropiadas y realojadas en la Punta para la construcción de la ZAL.

La exigencia de un acceso a las futuras instalaciones deportivas independiente de los viarios del barrio de Nazaret fue demandada en su día por las entidades vecinales y por el propio servicio municipal de Movilidad, atendiendo además a los requerimientos de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana, sin embargo, la propuesta elegida no convence. Los vecinos de la Punta y Natzaret, apoyado por la Plataforma por el Litoral, reclaman que no se toque más suelo de huerta y los viales vayan por dentro del puerto. Incluso el Levante UD cuestiona la necesidad del nuevo vial, porque asegura el tráfico de la ciudad deportiva no será mayor que el que pueda tener un polideportivo.

La Autoridad Portuaria, como titular de los terrenos de la futura ciudad deportiva granota, elaboró un Plan de Movilidad con el análisis de cinco alternativas de acceso, proponiendo como la más idónea, la Alternativa 5, que contempla un nuevo vial en el sur de Nazaret a modo de ronda que conectaría con la rotonda de la autovía del Saler (CV-500) y atravesaría la Zona de Actividad Logística, aún cerrada y sin uso. Según el informe emitido por el Servicio de Movilidad, esta solución resultaría admisible siempre y cuando se tratara de un vial bidireccional que no interfiera en los viales del barrio (excepto para el transporte público).

Sin embargo, esta alternativa genera dudas en el propio servicio de Movilidad y se ha dejado aparcada en espera de un estudio de mayor profundidad sobre su viabilidad urbanística ya que afecta a la zona verde de las viviendas de realojo de la Punta y a las medidas paisajísticas previstas en la ZAL. También genera dudas sobre su viabilidad técnica y sostenibilidad económica ya que el vial tendría que salvar el talud de la CV-500 construida a una cota superior del terreno.

Por no demorar la aprobación del plan de Natzaret del que depende el Parque de Desembocadura y la Ciudad Deportiva y hasta que no se acredite la viabilidad del nuevo vial se hará un acceso transitorio a las instalaciones deportivas futuras, pendientes de concesión y licencia. Este acceso a la Ciudad Deportiva de Natzaret conecta la V-15 con el antiguo Camino de la Punta al Mar y discurre por el Camino del Canal, la calles Carlos Pau Español, Algemesí y en Sech. Discurre por sur del barrio de Natzaret por terrenos de titularidad pública que actualmente están mayoritariamente vacantes, parcialmente urbanizados y por donde pasa actualmente la línea de autobús de la EMT.

La viabilidad de la alternativa 5 "u otra mejor si fuera posible" a la ciudad deportiva teniendo en cuenta además que la llegada de la L10 a Natzaret y su prolongación a futuro hasta la Marina puede modificar la movilidad en el entorno de la dotación deportiva, será analizada por el Comité Asesor Puerto-Ciudad. Fuentes de alcaldía insisten con todo en que no se ocupará más zona de huerta con los accesos a la Ciudad Deportiva, cuyos terrenos ya han sido entregados por su urbanización al Levante UD.