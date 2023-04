El ayuntamiento y los vecinos de Penya-roja zanjan el conflicto de Tabacalera

El Ayuntamiento de València y los vecinos de Penya-roja que en diciembre pasado obtuvieron una resolución favorable del Tribunal Superior de Justicia contra el traslado de la edificabilidad sobrante del entorno de la fábrica de la Tabacalera, actual ayuntamiento, a una parcela dotacional situada frente a sus casas, en el entorno de la avenida de Francia, han alcanzado un acuerdo para resolver el embrollo urbanístico de la antigua fábrica de tabacos.

Ayuntamiento y vecinos han formalizado, con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, un "acuerdo transaccional" que se llevará al próximo pleno y que conlleva el desistimiento por parte de la administración de los recursos interpuestos contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de 30 diciembre pasado que dio la razón a los vecinos y obligaba al ayuntamiento a desistir del traslado de la edificabilidad sobrante de Micer Mascó a una parcela dotacional del entorno de la avenida de Francia.

Tanto los abogados de los vecinos de Penya-roja, que llevaban meses reclamando al gobierno municipal de Joan Ribó que acate el auto que anula el traslado de la edificabilidad y estudie con el barrio las necesidades de nuevas dotaciones, como el letrado del Ayuntamiento de València han solicitado al TSJ la suspensión del las actuaciones procesales tanto del recurso del ayuntamiento contra el auto como del recurso contencioso-administrativo interpuesto por los vecinos contra la aprobación definitiva en marzo de 2021 de la Modificación del Plan General de València “Antigua Fábrica de Tabacos” que permitía la regularización de la permuta de Tabacalera, suspendida por el Tribunal Superior de Justicia en 2015 y ratificada por el Tribunal Supremo en 2017.

El acuerdo de desistimiento de los recursos judiciales pendientes por parte de los vecinos y del ayuntamiento, que no afecta a las viviendas ya construidas ni al ayuntamiento de Tabacalera, va en línea de la decisión del gobierno del Rialto de, una vez perdido el contencioso con los vecinos de Penya-roja, no buscar alternativas de suelo en otro punto de la ciudad para trasladar la edificabilidad que Gualdamedina no consumió en su día. El alcalde, Joan Ribó, y la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ya anunciaron hace meses que el ayuntamiento buscaría un acuerdo para retirar todos los recursos e indemnizaría a la promotora inmobiliaria por la edificabilidad no consumida en el entorno de la fábrica, una cifra estimada de casi 24 millones de euros, de los que ya se ha desembolsado una parte.

La vicealcaldesa y responsable del área de urbanismo, Sandra Gómez, asegura que el actual gobierno ha hecho todo lo posible para evitar un perjuicio a las arcas públicas pero ha señalado que hay una sentencia que cumplir. “Una sentencia que condena al gobierno del PP pero tenemos que asumir ahora”, ha precisado y ha señalado que el PP “forma parte no solo del origen de la deuda sino del resultado final, asesorando jurídicamente a las personas que se opusieron al acuerdo”.

De portavoz vecinal a fichaje del PP

Se da la circunstancia de que el portavoz de los vecinos de Penya-roja, José Tárrega, acaba de ser fichado por la candidata del PP a la Alcaldía, María José Catalá, para su lista electoral del próximo 28-M.

“La candidata del PP que quiere volver a ese pasado de pelotazos urbanísticos debería pedir perdón a los valencianos y las valencianas”, ha señalado y la animado a “explicar a todos de dónde sacamos esos 23 millones de euros que ellos mismos han generado". Un dinero que "podría destinarse a prestar servicios públicos, a generar dotaciones públicas --centros sociales, ayudas, centros de salud, viviendas sociales, escoletes municipales, ha citado-- y a "dar calidad vida a los valencianos" en lugar de a pagar "a una empresa única".