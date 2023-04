La vicealcaldesa y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha mantenido esta mañana una reunión con la Coordinadora Valenciana de ONGD (Organización no gubernamental para el desarrollo) para transmitirles el compromiso de los socialistas para continuar incrementando las partidas presupuestarias destinadas a la cooperación.

“El primer compromiso que les hemos transmitido es que buena parte de los tres millones que nos ha reintegrado la UE por la ayuda humanitaria que prestamos a los refugiados de la guerra de Ucrania, prácticamente un millón de euros, los vamos a destinar a reforzar las convocatorias de cooperación”, ha manifestado tras finalizar el encuentro. “Hemos incrementado mucho las partidas de cooperación y ayuda humanitaria, pero buena parte se ha ido a atender lo urgente, que era atender a las personas refugiadas. La Unión Europea nos ha devuelto tres millones de euros y buena parte de ese dinero va a servir para incrementar las convocatorias de subvenciones para la cooperación porque queremos que sigan creciendo”, ha continuado.

Críticas al Partido Popular

La vicealcaldesa ha querido enfatizar en que el PP destinaba “un presupuesto irrisorio, un 0,09%, que era una vergüenza y que coincide con las políticas que está aplicando a día de hoy el Ayuntamiento de Alicante, que, en el borrador de su presupuesto ha dejado un euro, que me parece un insulto, una broma de mal gusto, pero eso es lo que es el PP, que no cree en la cooperación si no es para robar como pasó con el caso Blasco”, ha incidido.

La candidata a la Alcaldía de València ha subrayado que, "en contra de lo que hace el PP en los Ayuntamientos que Gobierna, sólo con un gobierno del Partido Socialista se puede garantizar que los proyectos las ONG van a tener el trato respetuoso que merecen”.

Gómez, además, ha manifestado que, como alcaldesa, promoverá el comercio justo y el consumo responsable con campañas de sensibilización, con el impulso a la compra pública ética y la creación de un distintivo específico "actualizar el diagnóstico respecto a 'València ciudad por el comercio justo' dando a conocer comercios, empresas y organizaciones que apoyan a esta iniciativa”, ha concluido.