La portavoz del Partido Popular y candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá ha registrado ante la Junta Electoral una lista de gobierno municipal para las elecciones del 28 de mayo que presenta una renovación de más de la mitad de sus integrantes "y un 90% de licenciados". Lo que considera "un equipo formado y preparado, que tiene ganas de trabajar para cambiar Valencia desde el primer día.”

"He configurado la lista pensando en que tengo que ofrecer a la ciudad un equipo de gobierno solvente. Valencia es mucha Valencia y necesita a los mejores al frente. Todos ellos están preparados para gobernar” señaló la líder del grupo popular.

La lista mantiene a la totalidad de concejales de la pasada legislatura. Están, además, en puestos de gobierno en el caso de que el PP rigiera lo destino de la ciudad.

La última incorporación al partido, la ex de Ciudadanos Rocío Gil, marca, de alguna forma, el límite de la gobernabilidad: está en el puesto 13 de la lista, imprescindible para el PP si tiene esperanzas de recuperar la alcaldía. Un límite que podría ampliarse a 14 o 15, contando con que será difícil que no tengan que coaligarse con Vox.

Las nuevas incorporaciones a la lista de hace cuatro años en "zona de gobierno" ocupan los puestos 2, 4, 5 , 10, 13, 14 y 15. Se trata, respectivamente, de Juan Carlos Caballero, José Marí Olano, José Luis Moreno, Jesús Carbonell, Rocío Gil, Ramón García y Ana Ortells. Todos ellos están salteados entre los actuales titulares del grupo municipal.

"Valencia es mucha Valencia, y no merece cualquier persona, merece personas especializadas, preparadas, personas formadas para que den respuesta a las necesidades de los vecinos. Que recuperen la Valencia que siempre queremos: Bajar impuestos, conseguir una ciudad limpia y segura, que Valencia vuelva a ser competitiva, que atraiga grandes inversiones y proyectos y que recupere la seguridad jurídica. Merece un gobierno a la altura y que vuelva el sentido común” ha asegurado Catalá, en un momento de presentación de lista que no desaprovechó para criticar al actual gobierno municipal, acusándolos de “no haber hecho hecho más que maquetas y que no han sido capaces de ejecutar el presupuesto, dejando sin inversiones a los barrios mientras los vecinos han cumplido con el pago de tasas e impuestos. Esto va a cambiar porque con la entrada del PP al gobierno bajaremos los impuestos, ejecutaremos las inversiones presupuestadas en los barrios y haremos una administración ágil”.

Ana Ortells, secretaria de la Federación Valenciana de Tenis, iría a Deportes en caso de alcanzar los 15 concejales, mientras que Rocío Gil se perfila para Servicios Sociales. También está cerca de las posiciones de titularidad Ramón García Cortell, el número 14, pensando en la delegación de Turismo.

Cierra la lista el eurodiputado Esteban González Pons como "muestra de compromiso con su ciudad". Nuevas Generaciones tiene nueve miembros, incluyendo al número dos de la lista, Juan Carlos Caballero.

Lista Municipal del PP en València

1. María José Catalá Verdet

2. Juan Carlos Caballero Montañés

3. María José Ferrer San Segundo

4. José Marí Olano

5. José Luis Moreno Maicas

6. Paula Llobet Vilarrasa

7. Julia Climent Monzó

8. Santiago Ballester Casabuena

9. Juan Giner Corell

10. Jesús Carbonell Aguilar

11. Carlos Mundina Gómez

12. Marta Torrado de Castro

13. Rocío Gil Uncio

14. Ramón García Cortell

15. Ana María Ortells Miralles

16. Ana María Gil Jiménez

17. José S. Tárrega Cervera

18. Alma Elvila Alfonso Silvestre

19. Mª Soledad Vivó Lozano

20. Julio Aguado Codina

21. Ignacio josé Ballester borell

22. Paula Medina Huerta

23. María José Flores Mena

24. María Amparo Navarro Belenguer

25. Vicente Peris Cursá

26. Germán García Barrios

27. Ignacio Martínez Villajos

28. Florencia Martín Mediavilla

29. Francisco Cuenca Meseguer

30. Nuria Dolz Valcárcel

31. Mª Rosa Rodríguez Raga

32. Gema García Fontestad

33. Esteban González Pons

Suplentes

S1. Carlos Herrero Gil

S2. Carlos Vilaverde Bargues

S3. Víctor Medina Palacios

S4. Lorena Sempere Purificación

S5. Patricia Arranz Atienza

S6. Vicente Montoro Fonfría