Los bomberos disparan sus servicios por mayores solos y suicidios

Las intervenciones de Bomberos para abrir puertas en la ciudad de València han aumentado un 57% en solo siete años, pasando de los 700 domicilios abiertos en 2016 a las cerca de 1100 puertas forzadas en 2022, un 10 % de las intervenciones totales. Actualmente se trata del servicio que los bomberos realizan con más frecuencia, y el dato, facilitado por el propio cuerpo municipal de bomberos, refleja una realidad extendida en las ciudades: el aislamiento continúa avanzando como epidemia silenciosa.

Fran Chillida, cabo bombero del Ayuntamiento de València, explica que el incremento de este tipo de intervenciones se debe, en parte, al envejecimiento de una población que muchas veces se ve sola, desatendida y prisionera entre sus cuatro paredes; pero al mismo tiempo justifica la tendencia a través de una causa menos intuitiva: «Desde la pandemia hemos visto un aumento enorme de aperturas por tentativas suicidas. Todos los días abrimos puertas como consecuencia de este grave problema de salud mental. El aumento es muy significativo», puntualiza el bombero sobre una situación que no afloró de manera inmediata, dado que en 2020 se abrieron 900 puertas, 22 % menos.

Chillida relata que este servicio se activa tras la preceptiva llamada del 112, que previamente ha sido alertado por algún vecino o familiar de la persona afectada. A partir de ahí se moviliza a los bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y los recursos sanitarios. «Yo estoy en el Parque del Oeste y cuando suena el teléfono de emergencias, el llamado «teléfono de fuego», pedimos la información que el 112 ha recabado para determinar el perfil de la persona, si se ha caído y cómo acceder a su vivienda. Buena parte de estas aperturas ocurren en domicilios con una situación económica más precaria. Hay de todo, pero la mayoría se dan en barrios humildes».

También es habitual, lamenta el bombero, abrir una puerta que ya conocen. Y esta reincidencia conduce a la frustración: «Hace poco abrimos en Patraix la puerta de una persona en una situación muy compleja, con problemas físicos y mentales. Teóricamente se hicieron las gestiones para ofrecerle recursos, pero a los tres días mis compañeros volvieron a abrir su puerta y a la semana siguiente fui yo y me lo encontré fallecido. En muchas ocasiones los compañeros te preguntan si no se podría haber hecho algo más. En estos casos el sistema no funciona, fallamos a nivel social, porque nosotros solucionamos la emergencia pero luego no se va más allá».

No obstante, este bombero del grupo de instrucción de tentativa suicida reconoce que su trabajo ha mejorado desde que en octubre empezaron a llamar recurrentemente al SAUS, un servicio municipal de atención a urgencias sociales. «Los bomberos entran en las casas y cuando detectan que hay una persona mayor desamparada o alguien con problemas de salud mental, nos llaman para que valoramos la situación y la derivemos —si corresponde— a Servicios Sociales», cuenta Mireia García, coordinador del servicio, que constata la tendencia descrita por Chillida: «Solo desde octubre hemos atendido 107 intentos de suicidio. Hay llamadas constantes», detalla la responsable del SAUS.

Y añade: «En muchos casos de tentativa suicida hemos detectado que existe un seguimiento de salud mental insuficiente, porque las citas se dan cada mucho tiempo. Y luego ocurre que aquellos casos donde no hay diagnóstico acaban en el hospital, con lo que es el psiquiatra quien decide si se les hace un seguimiento o se les da el alta en tres horas sin hacer nada más».