Según el Padrón Municipal del Ayuntamiento de València de enero de 2021, solo en la capital del Turia vivían solas más de 45.000 personas mayores de 65 años, de las que el 75,4 % eran mujeres. Este aislamiento escondido tras miles de puertas también hace que se haya disparado la atención a personas impedidas, pasando de las 65 intervenciones registradas en 2016 a las 141 de 2022, casi un 117% más. Es una de las consecuencias de una soledad muchas veces no deseada que, según explica Asunción Pérez Calot, Defensora del Mayor, se ha acrecentado durante los años de la pandemia. «En este tiempo ha ocurrido que muchos hijos han dejado de hacer la visita semanal a sus padres porque los han visto bien, y se ha perdido la costumbre. Eso acarrea un aislamiento mayor y ya sabemos que la falta de sociabilidad produce un deterioro cognitivo importante. Además, ocurre que la soledad no deseada no siempre es fácil de detectar, porque las personas que la sufren la ven como un fracaso y no la reconocen. Simplemente se dejan llevar por el «síndrome de la zapatilla y el batín», señala la Defensora del Mayor. Contra este riesgo combaten desde los centros de mayores detectando ausencias e interviniendo con mucho cuidado allí donde perciben un autoabandono, desde asociaciones como Amigos de los Mayores ofreciendo un acompañamiento afectivo —actualmente atienden a 420 personas en València y tiene en lista de espera a 35—, o a través de iniciativas municipales como «Vincles», una red nacida en Benimaclet que pretende fomentar la sociabilización de los colectivos más vulnerabilizados, promoviendo su implicación en actividades públicas y asociativas del entorno.